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«Ему было важно признать себя зависимым»: Роуз Лесли рассказала, как Кит Харингтон боролся с алкоголизмом

30 апреля
2022 год

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30 апреля 2022
Роуз Лесли, известная по роли в сериале «Игра престолов», дала интервью журналу Harper's Bazaar, в котором рассказала об алкогольной зависимости своего мужа, коллеги по съёмкам, Кита Харингтона. В 2019-м году сразу после окончания работы над сериалом Кит даже проходил курс реабилитации в элитной клинике: актёр решил воспользоваться перерывом в своём графике, чтобы избавиться от стресса, алкоголизма и переутомления. Сейчас Кит уже несколько лет живёт в трезвости.

«Ему было важно признать себя зависимым»: Роуз Лесли рассказала, как Кит Харингтон боролся с алкоголизмом

«Для Кита было очень важно признать себя зависимым. Сообщество анонимных алкоголиков позволило ему быть услышанным и почувствовать, что он не одинок. Если бы не реабилитация он был бы сейчас в совершенно другом состоянии», – рассказала Роуз.

Актриса добавила, что не собирается оказывать давление на Кита, так как решение отказаться от алкоголя должно быть принято только им самим: «Я многое узнала о зависимости. Кит должен о ней помнить. Но только от него зависит, решит ли он снова пить. Никто не сможет остановить его от этого решения. Он сам ответственен за своё поведение, и никто другой».
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«Ему было важно признать себя зависимым»: Роуз Лесли рассказала, как Кит Харингтон боролся с алкоголизмом фотографии
«Ему было важно признать себя зависимым»: Роуз Лесли рассказала, как Кит Харингтон боролся с алкоголизмом фотографии
«Ему было важно признать себя зависимым»: Роуз Лесли рассказала, как Кит Харингтон боролся с алкоголизмом фотографии
«Ему было важно признать себя зависимым»: Роуз Лесли рассказала, как Кит Харингтон боролся с алкоголизмом фотографии
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