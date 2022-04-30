«Ему было важно признать себя зависимым»: Роуз Лесли рассказала, как Кит Харингтон боролся с алкоголизмом

Роуз Лесли
, известная по роли в сериале «Игра престолов»
, дала интервью журналу Harper's Bazaar
, в котором рассказала об алкогольной зависимости своего мужа, коллеги по съёмкам, Кита Харингтона
. В 2019-м году сразу после окончания работы над сериалом Кит даже проходил курс реабилитации в элитной клинике
: актёр решил воспользоваться перерывом в своём графике, чтобы избавиться от стресса, алкоголизма и переутомления. Сейчас Кит уже несколько лет живёт в трезвости.
«Для Кита было очень важно признать себя зависимым. Сообщество анонимных алкоголиков позволило ему быть услышанным и почувствовать, что он не одинок. Если бы не реабилитация он был бы сейчас в совершенно другом состоянии»
, – рассказала Роуз.
Актриса добавила, что не собирается оказывать давление на Кита, так как решение отказаться от алкоголя должно быть принято только им самим: «Я многое узнала о зависимости. Кит должен о ней помнить. Но только от него зависит, решит ли он снова пить. Никто не сможет остановить его от этого решения. Он сам ответственен за своё поведение, и никто другой»
.
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