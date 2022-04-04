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Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу

4 апреля
2022 год

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4 апреля 2022
Самым ярким светским событием прошлой недели стала церемония вручения премии «Оскар» и последовавшая за ней вечеринка журнала «Vanity Fair», которая пользуется гораздо большей популярностью, чем официальная часть церемонии. Издание также отвечало за "разогрев", устроив пару вечеринок за несколько дней до церемонии. 22 марта издание чествовало юные дарования Голливуда, среди которых были Хантер Шафер, Химеш Патель и Джои Кинг.

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Алана Хаим

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Хантер Шафер

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Джои Кинг

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Химеш Патель

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Александра Даддарио

Через пару дней журнал совместно с косметическим брендом Lancome созвал гостей на вечеринку под названием "Будущее Голливуда". В этом будущем встретились невероятно нарядная Кейт Бекинсейл, Дженна Дьюан и Аманда Сейфред.

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Дженна Дьюан

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Аманда Сейфред

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Кейт Бекинсейл

28 марта в Нью-Йорке состоялась премьера спектакля «Plaza Suite», главные роли в котором исполнили Сара Джессика Паркер и её супруг Мэттью Бродерик. Премьеру посетили друзья и коллеги актрисы Михаил Барышников, Синтия Никсон, Джулианна Маргулис и Морена Баккарин.

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Морена Баккарин

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Джулианна Маргулис

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Михаил Барышников и Лиза Райнхарт

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Синтия Никсон

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Сара Джессика Паркер

29 марта в Лондоне состоялась премьера третьей части франшизы про Фантастических тварей. Фильм британской публике представили Эдди Редмэйн, Мадс Миккельсен, Джуд Лоу и Джоан Роулинг.

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Эдди Редмэйн с женой

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Джуд Лоу

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Джоан Роулинг

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Мадс Миккельсен

31 марта в Москве на открытии кафе Landy собрались Олег Гаас Ингрид Олеринская и Маргарита Аброськина.

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Олег Гаас

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Ингрид Олеринская

Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу
фото: Маргарита Аброськина
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обсуждение >>
№ 1
what_a_world   4.04.2022 - 17:07
Очень удивил наряд Аланы Хаим, как-то она в кино показалась не очень симпатичной, а в платье и на дорожке прям хорошо! читать далее>>
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Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу фотографии
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