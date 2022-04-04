Блеск и нищета красных дорожек: Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников и Джуд Лоу

Самым ярким светским событием прошлой недели
стала церемония вручения премии «Оскар»
и последовавшая за ней
вечеринка журнала «Vanity Fair»
, которая пользуется гораздо большей популярностью, чем официальная часть церемонии. Издание также отвечало за "разогрев", устроив пару вечеринок за несколько дней до церемонии. 22 марта издание чествовало юные дарования Голливуда, среди которых были
Хантер Шафер
,
Химеш Патель
и
Джои Кинг
.
фото: Алана Хаим
фото: Хантер Шафер
фото: Джои Кинг
фото: Химеш Патель
фото: Александра Даддарио
Через пару дней журнал совместно с косметическим брендом Lancome созвал гостей на вечеринку под названием "Будущее Голливуда". В этом будущем встретились невероятно нарядная
Кейт Бекинсейл
,
Дженна Дьюан
и
Аманда Сейфред
.
фото: Дженна Дьюан
фото: Аманда Сейфред
фото: Кейт Бекинсейл
28 марта в Нью-Йорке состоялась премьера спектакля «Plaza Suite», главные роли в котором исполнили
Сара Джессика Паркер
и её супруг
Мэттью Бродерик
. Премьеру посетили друзья и коллеги актрисы
Михаил Барышников
,
Синтия Никсон
,
Джулианна Маргулис
и
Морена Баккарин
.
фото: Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер
фото: Морена Баккарин
фото: Джулианна Маргулис
фото: Михаил Барышников и Лиза Райнхарт
фото: Синтия Никсон
фото: Сара Джессика Паркер
29 марта в Лондоне состоялась премьера
третьей части франшизы про Фантастических тварей
. Фильм британской публике представили
Эдди Редмэйн
,
Мадс Миккельсен
,
Джуд Лоу
и
Джоан Роулинг
.
фото: Эдди Редмэйн с женой
фото: Джуд Лоу
фото: Джоан Роулинг
фото: Мадс Миккельсен
31 марта в Москве на открытии кафе Landy собрались
Олег Гаас Ингрид Олеринская
и
Маргарита Аброськина
.
фото: Олег Гаас
фото: Ингрид Олеринская фото: Маргарита Аброськина
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