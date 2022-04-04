«Они не враги государства»: Дмитрий Песков об Иване Урганте, Ксении Собчак и Регине Тодоренко

Пресс-секретарь Владимира ПутинаДмитрий Песков в интервью белорусскому телевидению прокомментировал коллективный отпуск, который взяли артисты, уехавшие из России за последний месяц. Песков призвал не записывать испуганных артистов во враги государства и заверил свою собеседницу в том, что Иван Ургант - истинный патриот.
фото: Дмитрий Песков
«Собчак, Ургант и Тодоренко - они ж не враги государства. Они не высмеивали ничего. У нас есть люди, которые очень испугались, когда всё началось. Кто-то из них сказал, что едет в длительный отпуск, кто-то ещё что-то. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался и кто не понял. Они не являются врагами государства. У нас есть такие «ястребы», которые считают, что всех надо к ногтю [прижать]. Многие не поняли и испугались. Если ты певец, ты ж не понимаешь ничего в политике. Ты и не должен. Ты должен хорошо петь. Если ты ведущий Первого канала, ты всё понимаешь. Я очень хорошо знаю Урганта, и он большой патриот. Он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Он её не имеет права выносить на Первом канале. Но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей. Не нужно записывать их в Пятую колонну ни в коем случае».
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