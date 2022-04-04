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Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум

4 апреля
2022 год

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4 апреля 2022
1 апреля в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялась светская премьера спектакля Юрия Муравицкого «Слуга двух господ. Russian edition». Среди гостей премьеры были замечены Ирина Апексимова, Ирина Безрукова, Елена Захарова, Глафира Тарханова, Анна Старшенбаум и многие другие.

Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум
фото: Ирина Безрукова

Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум
фото: Глафира Тарханова

Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум
фото: Анна Старшенбаум

Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум
фото: Елена Захарова

Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум
фото: Оксана Фёдорова

Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум
фото: Виктор Вержбицкий и Влад Лисовец

Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум
фото: Виктория Соловьева
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Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум фотографии
Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум фотографии
Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум фотографии
Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум фотографии
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