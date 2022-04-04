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4 апреля 2022
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Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум
Комедия дель арте: Ирина Апексимова, Дарья Авратинская и Анна Старшенбаум
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4 апреля 2022
1 апреля в
Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина
состоялась светская премьера спектакля
Юрия Муравицкого
«Слуга двух господ. Russian edition»
. Среди гостей премьеры были замечены
Ирина Апексимова
,
Ирина Безрукова
,
Елена Захарова
,
Глафира Тарханова
,
Анна Старшенбаум
и многие другие.
фото: Ирина Безрукова
фото: Глафира Тарханова
фото: Анна Старшенбаум
фото: Елена Захарова
фото: Оксана Фёдорова
фото: Виктор Вержбицкий и Влад Лисовец
фото: Виктория Соловьева
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блеск и нищета красных дорожек
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