Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Паулину Андрееву заметили на ужине с Анатолием Чубайсом и Авдотьей Смирновой в Стамбуле

6 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
6 апреля 2022
Паулину Андрееву заметили на ужине с Анатолием Чубайсом и его супругой Авдотьей Смирновой в одном из ресторанов Стамбула. Об этом сообщили в Телеграм-канале pinkbirkin.

Паулину Андрееву заметили на ужине с Анатолием Чубайсом и Авдотьей Смирновой в Стамбуле

«Прямо сейчас в стамбульском ресторане Isola заседают Паулина Андреева и Чубайс со своей Дуней. За одним столом, что удивительно», – написала одна из авторов канала. В СМИ появились предположения, что Паулина Андреева и Авдотья Смирнова встретились, чтобы обсудить творческие планы – ранее они уже работали вместе над проектом «Вертинский».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
what_a_world   6.04.2022 - 14:45
Ну, кстати, реально может быть просто ряди проекта встретились) А даже если просто чтобы поболтать - почему нет? Пусть и в Стамбуле, там тепло читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Они не враги государства»: Дмитрий Песков об Иване Урганте, Ксении Собчак и Регине Тодоренко
СМИ: Алла Пугачёва ищет себе работу и школу для детей в Израиле
персоны
Паулина АндрееваАвдотья Смирнова
фильмы
Вертинский

фотографии >>
Паулину Андрееву заметили на ужине с Анатолием Чубайсом и Авдотьей Смирновой в Стамбуле фотографии
Паулину Андрееву заметили на ужине с Анатолием Чубайсом и Авдотьей Смирновой в Стамбуле фотографии
Паулину Андрееву заметили на ужине с Анатолием Чубайсом и Авдотьей Смирновой в Стамбуле фотографии
Паулину Андрееву заметили на ужине с Анатолием Чубайсом и Авдотьей Смирновой в Стамбуле фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Жириновский
6 апреля ушёл из жизни Владимир Жириновский.

День рождения >>

Станислав Любшин
Василий Меркурьев
Рената Пиотровски
Виктор Сарайкин
Яна Сексте
Людмила Шагалова
Асаль Шадиева
Павел Шальнов
Владимир Яковлев (II)
Екатерина Архарова
Зак Брафф
София Бутелла
Хельмут Грим
Билли Ди Уильямс
Джонатан Ферт
Брет Харрисон
все родившиеся 6 апреля >>

Афиша кино >>

Тарас Бульба
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, Украина, 2009
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Бабушка
мистика, фильм ужасов
Испания, Франция, 2021
Гарри Хафт: Последний бой
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Канада, Венгрия, США, 2021
Скрежет
фильм ужасов
Финляндия, Швеция, 2022
Всё, везде и сразу
фантастическая экшн-комедия
США, 2022
Мальчик-дельфин
комедия, приключения, фэнтези
Германия, Россия, Турция, 2022
Призрак монахини из Борли
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Прятки
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Бабки
комедия
Россия, 2021
Чупакабра
драма, социальная драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram