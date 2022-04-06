Паулину Андрееву заметили на ужине с Анатолием Чубайсом и Авдотьей Смирновой в Стамбуле

Паулину Андрееву
заметили на ужине с Анатолием Чубайсом
и его супругой Авдотьей Смирновой
в одном из ресторанов Стамбула. Об этом сообщили в Телеграм-канале pinkbirkin
.
«Прямо сейчас в стамбульском ресторане Isola заседают Паулина Андреева и Чубайс со своей Дуней. За одним столом, что удивительно»
, – написала одна из авторов канала. В СМИ появились предположения, что Паулина Андреева и Авдотья Смирнова встретились, чтобы обсудить творческие планы – ранее они уже работали вместе над проектом «Вертинский»
.
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