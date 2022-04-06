Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Публикация «Я в моменте»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джейсон Момоа прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл

6 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
6 апреля 2022

После официальной части церемонии вручения премии «Оскар» звёзды по-традиции разъезжаются на афтепати. Самая популярная – вечеринка журнала Vanity Fair – в этом году собрала не только втрое больше гостей, чем на торжественной части, но и обросла слухами: поговаривают, что Джейсон Момоа и Кейт Бекинсейл провели весь вечер вместе. Тогда Джейсон накинул на плечи Кейт свой пиджак и, по словам очевидцев, несколько раз её обнял. Комментируя эти слухи в беседе с Extra TV, Момоа отметил, что просто проявил галантность.

Джейсон Момоа прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл
фото: Джейсон Момоа и Кейт Бекинсейл


«Это безумие. Я просто поговорил с женщиной о её стране, я был в Англии во время съёмок «Аквамена 2». Теперь все спрашивают: «Вы встречаетесь?» Ответ — нет, я просто проявил галантность, потому что девушка замёрзла. Мы не вместе. Она была милой, я тоже был милым, джентльменом. Больше я никому не дам свой пиджак!», – пошутил актёр. К слову, слухи о воссоединении с Лизой Боне Джейсон тоже опроверг – по его словам, они с Лизой остаются семьёй, но романтических отношений между ними нет.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне
Лиза Боне и Джейсон Момоа заявили о расставании
персоны
Кейт БекинсейлЛиза БонетДжейсон Момоа
фильмы
Аквамен 2

фотографии >>
Джейсон Момоа прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл фотографии
Джейсон Момоа прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл фотографии
Джейсон Момоа прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл фотографии
Джейсон Момоа прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Близнецы»

Скорбим

Владимир Жириновский
6 апреля ушёл из жизни Владимир Жириновский.

День рождения >>

Станислав Любшин
Василий Меркурьев
Рената Пиотровски
Виктор Сарайкин
Яна Сексте
Людмила Шагалова
Асаль Шадиева
Павел Шальнов
Владимир Яковлев (II)
Екатерина Архарова
Зак Брафф
София Бутелла
Хельмут Грим
Билли Ди Уильямс
Джонатан Ферт
Брет Харрисон
все родившиеся 6 апреля >>

Афиша кино >>

Тарас Бульба
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, Украина, 2009
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Бабушка
мистика, фильм ужасов
Испания, Франция, 2021
Гарри Хафт: Последний бой
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Канада, Венгрия, США, 2021
Скрежет
фильм ужасов
Финляндия, Швеция, 2022
Всё, везде и сразу
фантастическая экшн-комедия
США, 2022
Мальчик-дельфин
комедия, приключения, фэнтези
Германия, Россия, Турция, 2022
Призрак монахини из Борли
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Прятки
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Бабки
комедия
Россия, 2021
Чупакабра
драма, социальная драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен