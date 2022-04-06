Джейсон Момоа прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл

Паулину Андрееву заметили на ужине с Анатолием Чубайсом и Авдотьей Смирновой в Стамбуле
Обсуждение творческих планов в комфортной обстановке
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После официальной части церемонии вручения премии «Оскар» звёзды по-традиции разъезжаются на афтепати. Самая популярная – вечеринка журнала Vanity Fair – в этом году собрала не только втрое больше гостей, чем на торжественной части, но и обросла слухами: поговаривают, что Джейсон Момоа и Кейт Бекинсейл провели весь вечер вместе. Тогда Джейсон накинул на плечи Кейт свой пиджак и, по словам очевидцев, несколько раз её обнял. Комментируя эти слухи в беседе с Extra TV, Момоа отметил, что просто проявил галантность.
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