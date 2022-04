фото: Чон Хо Ён и The Weeknd



фото: Джим Керри

Канадский певец The Weeknd выпустил клип на песню Out of Time , в котором снялись Джим Керри и актриса сериала «Игра в кальмара» В ролике The Weeknd отправляется на свидание в караоке с незнакомкой, пока не возникает пожилая версия персонажа, устраивающая хаос. Керри в клипе появляется только под конец – в роли врача-хирурга. Кроме того, актёр принимал участие в записи интро и финальной композиции пятого студийного альбома The Weeknd After Hours, который вышел в начале января.