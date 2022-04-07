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СМИ: Иван Ургант распродаёт недвижимость в России

7 апреля
2022 год

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7 апреля 2022

Иван Ургант вернулся в Москву после отпуска в Израиле и распродаёт недвижимость в России. По словам инсайдеров, телеведущий уже провёл переговоры о продаже своих апартаментов в Москва-Сити и элитного особняка в Подмосковье. Кроме того, Ургант якобы собирается приобрести жильё в Грузии или Израиле. Об этом сообщил Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

СМИ: Иван Ургант распродаёт недвижимость в России

«Источник рассказал, что «патриот» (по версии Дмитрия Пескова) Иван Ургант ездил в Израиль, чтобы члены его семьи подали документы на «объединение» (сам Иван имеет гражданство Израиля, что позволяет получить гражданство супруге и детям). Вернувшись в Москву, он уже провёл пару переговоров о возможности продажи загородного дома в Горках 10 и апартаментов в Москва-Сити. Одновременно, идут переговоры о возможности покупки жилья в Израиле и Грузии. В последней стране речь идет об апартаментах в Тбилиси в 140 кв.м. Из Грузии и Израиля любить Россию, конечно, гораздо лучше», – написали авторы канала.

СМИ: Иван Ургант распродаёт недвижимость в России
фото: Андрей и Иван Ургант

Андрей Ургант прокомментировал слухи об израильском гражданстве своего сына в беседе с изданием Woman.ru: «Про израильское гражданство ничего не могу сказать, просто не знаю. Разве у нас это запрещено? Сегодня каждый человек, если он имеет возможность и желание, может получить паспорт любой страны. Хотя я даже не могу сказать с уверенность, есть ли у него гражданство Израиля. Сейчас Иван в России, этим все сказано», – заключил актёр.
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