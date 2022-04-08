Я устал, я ухожу: Кэмерон Диас, Джек Николсон и другие актёры, ушедшие на пенсию

Работать до конца своих дней даже актёром - перспектива не из приятных. Недавно Деми Мурсообщила о завершении карьеры своего бывшего мужа Брюса Уиллиса (у него диагностировали неврологическое расстройство речи), а спустя пару дней ряды досрочно завершивших карьеру артистов пополнилДжим Керри. Кино-Театр.Ру решил вспомнить, кто из актёров ушёл на пенсию, не дожидаясь естественной смерти.
Кэмерон Диас
фото: Кэмерон Диас
Кэмерон Диасобъявила о завершении карьеры в 2019-м, хотя прекратила сниматься задолго до этого. Лучшая подруга Диас и коллега по фильму «Милашка»Сельма Блэр в 2018 году обмолвилась, что мечта о сиквеле фильма остаётся несбыточной, – Кэмерон покончила с актёрской карьерой. На тот момент Диас не снималась уже четыре года, но официальных заявлений не делала. Выдержав небольшую паузу, Кэмерон всё-таки сказала поклонникам, что решила отдохнуть от бесконечных съёмок и посвятить время себе и своей семье. Вскоре у актрисы и её супруга Бенджи Мэддена, с которым познакомилась примерно в то же время, когда перестала сниматься в кино, появился ребёнок. С тех пор актриса не раз повторяла в интервью, что не жалеет об уходе из профессии: киноиндустрия забирала у неё слишком много времени, сил и энергии, которые сейчас она хочет направить исключительно на свою семью.
Джин Хэкмен
фото: Джин Хэкмен
Не все уходят из профессии на заслуженный отдых. Джин Хэкмен, например, не просто ушёл на пенсию, а сменил сферу деятельности и попробовал свои силы в писательском деле. В актёрскую профессию он пришёл в 30-летнем возрасте после изучения журналистики в университете, обучения в радиошколе и службы в армии. Джин был диск-жокеем, телетехником, учился на театральных курсах и в торговой школе, играл в театрах, выступал на телевидении. На его счету два «Оскара», три «Золотых глобуса», «Золотой медведь», две премии BAFTA и ещё два десятка различных номинаций. В 2004-м актёр объявил о завершении карьеры, когда ему было 74 года. После этого он написал 5 исторических романов, а сейчас ведёт спокойную и размеренную жизнь пенсионера.
Дэниел Дэй-Льюис
фото: Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис решил, что пора закругляться, в свои 60. О завершении карьеры актёра сообщила его помощница Лесли Дарт: «Дэниэл Дэй-Льюис больше не будет работать актером. Он невероятно признателен всем, с кем ему довелось работать, и всем, кто следил за его творчеством. Это личное решение. Дальнейших комментариев по этому вопросу не последует ни от него, ни от его представителей», – сказала она в интервью Variety. Хотя новостей о его рабочих проектах не появлялось, без дела Дэниел наверняка не сидит. После выхода фильма «Боксёр» в 1997 он начал работать столяром, потом пытался постичь сапожное ремесло, став подмастерьем у обувных дел мастера Стефано Бемера из Флоренции. Поговаривают, что в кино его вернул Мартин Скорсезе, уговорив сняться в «Бандах Нью-Йорка». Но ненадолго.
Джек Николсон
фото: Джек Николсон
В 2017 году стало известно об уходе на заслуженный отдых Джека Николсона. Об этом сообщил его друг Питер Фонда, однако, уже спустя месяц стало известно, что под впечатлением от оскароносной трагикомедии «Тони Эрдманн» актёр исполнит главную роль в американском ремейке фильма Марен Аде. Вскоре Николсон отказался от главной роли. За свою 60-летнюю карьеру актёру удалось сняться в 70 картинах, а в качестве режиссёра он поставил 4 фильма. Сейчас он редко появляется на публике, а в социальных сетях его дочь перестала публиковать фотографии актёра. Поговаривают, что Николсону диагностировали деменцию, однако подтверждения или опровержения этим слухам нет.
Маколей Калкин
фото: Маколей Калкин
После того, как в 14 лет Маколей Калкин ушёл из кино, у него появилось время на личную жизнь. Уже в 17 лет он женился на своей коллеге Рейчел Майнер, с которой расстался через пару лет, а после официального развода начал встречаться с тогда ещё мало кому известной Милой Кунис. Их отношения продлились 8 лет, но партнёры оберегали личную жизнь и никак её не комментировали. В 2004 году машину Калкина остановили за превышении скорости и при обыске обнаружили 17 граммов марихуаны, а также 8 таблеток ксанакса и 16 таблеток клоназепама без медицинского рецепта, хотя в интервью Калкин неоднократно отрицал свою зависимость. В то же время Маколей начал время от времени сниматься в фильмах, однако оставил актёрство только в рамках хобби. В 2013 Маколей с парой друзей организовал рок-группу, которая не принесла ему популярности, а в последние годы начал вести собственный подкаст и сайт Bunny Ears. С 2017 года Маколея неоднократно видели в компании звезды канала Disney Бренды Сонг, от которой в апреле прошлого года у актёра родился сын. По слухам, возлюбленные готовятся к свадьбе.
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