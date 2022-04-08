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В Московском планетарии прошла презентация обновлённого видеохостинга Rutube

8 апреля
2022 год

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8 апреля 2022
В Московском планетарии прошла презентация обновлённого видеохостинга Rutube. Среди гостей были Анна Хилькевич, Алёна Блин, Владос Мирос, Дима Гордей, Михаил Галустян, Алёна Водонаева, Антон Горелкин, Денис Майданов, Ксения Болецкая, Сусанна Альперина и другие.

В Московском планетарии прошла презентация обновлённого видеохостинга Rutube

Сегодня Rutube – это современная платформа для публикации и просмотра видеоконтента, для обмена мнениями и общения с аудиторией, а также социальный лифт для начинающих блогеров, возможность стать известным и зарабатывать. Для многих авторов контента видеоплатформы – это не только способ общения с аудиторией, но и основной источник дохода. Rutube предлагает выгодные условия монетизации и поддержки со стороны модераторов платформы как топовым блогерам-миллионникам, так и начинающим творцам.

В Московском планетарии прошла презентация обновлённого видеохостинга Rutube

Мероприятие проходило в формате шоу. Официальные выступления сменялись интерактивами с участием топовых блогеров, пранками и перфомансами, выступлением Сербского оркестра, который стал первым в мире Рутрубным оркестром. Сюрпризом стало обращение космонавтов с МКС – новых звёзд Rutube. Космонавты передали привет с борта Международной космической станции и сообщили о том, что стали первыми космонавтами, кто создал канал на российском видеохостинге.
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