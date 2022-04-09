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Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян

9 апреля
2022 год

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9 апреля 2022

За последний месяц россиян лишили возможности использовать две крупнейшие международные соцсети, признав их экстремистскими. И почти сразу стало понятно, что блокировка Youtube была лишь вопросом времени. Сегодня же представители отечественного МИДа подтвердили намерение блокировки всего видео-сервиса в ответ на блокировку некоторых госканалов. Впрочем, предположить такой исход можно было гораздо раньше - хотя бы по тому, как несколько недель назад «зашевелился» национальный сервис Rutube, у которого на фоне тотальной блокировки независимых СМИ и международных соцсетей появился шанс стать безальтернативным источником информации и аккумулировать весь национальный контент. Удастся ли Rutube в полной мере восполнить утрату Youtube, который является для многих неисчерпаемым источником не только развлекательных, но и учебных материалов, пока что непонятно. На презентации перезапуска сервиса, которая прошла 7 апреля в московском Планетарии, основной упор был сделан на развлекательные шоу и стремительно беднеющих блогеров, которым всё сложнее зарабатывать в сложившихся обстоятельствах прогрессирующей изоляции. Rutube торжественно обещал приютить бедных блогеров и дать им возможность «стать известными и зарабатывать». Среди ведущих и гостей презентаций были Анна Хилькевич, Карен Арутюнов, Владимир Маркони, Алёна Водонаева, Михаил Галустян и другие.

Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян

Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян

Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян

Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян
фото: Максим Лагашкин

Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян
фото: Ксения Суркова

Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян
фото: Анна Хилькевич

Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян
фото: Михаил Галустян

Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян
фото: Алёна Водонаева

Презентация обновления проходила в формате интерактивного шоу с участием известных блогеров и Сербского оркестра. А главным сюрпризом для зрителей стало выступление космонавтов с МКС.

Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян
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Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян фотографии
Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян фотографии
Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян фотографии
Rutube. Перезагрузка: Анна Хилькевич, Алёна Водонаева и Михаил Галустян фотографии
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