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Дубль два: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились

9 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
9 апреля 2022
Спустя 20 лет, пережив замужество и развод с Марком Энтони и затяжную помолвку с Алексом Родригесом Дженнифер Лопес снова обручилась с Беном Аффлеком. Об этом стало известно после того, как папарацци добыли фотографии Дженнифер с огромным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Спустя несколько дней в еженедельной рассылке для своего “внутреннего круга” почитателей Джей Ло анонсировала некую совершенно особенную новость, которую они смогут увидеть на её закрытом сайте On The JLo.

Дубль два: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились

Чуть позже на сайте появилось романтическое видео, больше смахивающее на рекламу, на котором Дженнифер любуется на то самое кольцо, шепча “Ты - само совершенство”. Кадры из ролика опубликовала в соцсетях сестра Дженнифер Линда, написав о том, что “Это случилось”.

Дубль два: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились

У прессы не осталось сомнений в том, что таким образом Дженнифер подтвердила слухи о своей помолвке с Беном Аффлеком. В первый раз Дженнифер и Бен обручились 18 лет назад, но тогда помолвка сорвалась. Сейчас, по словам Лопес, они стали «старше и умнее».
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Дубль два: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились фотографии
Дубль два: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились фотографии
Дубль два: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились фотографии
Дубль два: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились фотографии
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