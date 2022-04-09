Дубль два: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова обручились

Спустя 20 лет, пережив замужество и развод с Марком Энтони
и затяжную помолвку
с Алексом Родригесом Дженнифер Лопес
снова обручилась с Беном Аффлеком
. Об этом стало известно после того, как папарацци добыли фотографии Дженнифер с огромным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Спустя несколько дней в еженедельной рассылке для своего “внутреннего круга” почитателей Джей Ло анонсировала некую совершенно особенную новость, которую они смогут увидеть на её закрытом сайте On The JLo
.
Чуть позже на сайте появилось романтическое видео, больше смахивающее на рекламу, на котором Дженнифер любуется на то самое кольцо, шепча “Ты - само совершенство”. Кадры из ролика опубликовала в соцсетях сестра Дженнифер Линда, написав о том, что “Это случилось”.
У прессы не осталось сомнений в том, что таким образом Дженнифер подтвердила слухи о своей помолвке с Беном Аффлеком. В первый раз Дженнифер и Бен обручились 18 лет назад, но тогда помолвка сорвалась. Сейчас, по словам Лопес, они стали «старше и умнее».
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