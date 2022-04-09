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Михаил Шац уехал из России вслед за Татьяной Лазаревой

9 апреля
2022 год

Лайфстайл >>
9 апреля 2022
С началом того, что нельзя называть, многие артисты (и не только артисты) покинули Россию, устроив себе незапланированный «отпуск». Некоторые, впрочем, прямо сказали, что уехали из-за опасения репрессий. Среди них - Чулпан Хаматова и Татьяна Лазарева, публично выступившие против того, что нельзя называть. И их можно понять - полтора месяца назад иллюзия свободы слова всё ещё поддерживалась, но за какие-то считаные дни всё изменилось, и теперь за слова, которые наши деды много лет использовали в качестве тоста на 9 мая, можно получить внушительный штраф или срок.

Михаил Шац уехал из России вслед за Татьяной Лазаревой

Лазарева много лет прожила с младшей дочерью в Испании, поэтому и на сей раз её выбор пал на эту страну. Вслед за ней отправились не только дети, но и бывший муж Михаил Шац, также имевший неосторожность подписать в конце февраля письмо против того, что нельзя называть. По словам Лазаревой, им с Михаилом пришлось долго уговаривать старшую дочь уехать из Москвы.

«Соня столкнулась с тем, что её близкую подружку полицейские арестовали прямо в метро, потому что сработала система опознавания лиц…Её арестовали на пять суток за то, что она перепостила кого-то там у себя в соцсети. Мы были бы рады с Михаилом, если бы Соню это напугало, но её это не напугало. Ну то есть она разозлилась ужасно. Ну и тут уже мы с Михаилом начали её усиленно пугать и говорить: «Уезжай оттуда!» Мы ей объяснили, что если её посадят в тюрьму, мы не сможем к ней приезжать», - рассказала Татьяна в интервью каналу ЖВЛ.

Татьяна рассматривает дистанцирование от Москвы как временную меру во избежание репрессий. Однако, по мнению телеведущей, пережидать придётся долго. «Мы рассматриваем это как временную меру. Это не навсегда. Пока что это просто виза на три месяца, а там посмотрим. Но у меня такое ощущение, что репрессии будут только ужесточаться».
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Михаил Шац уехал из России вслед за Татьяной Лазаревой фотографии
Михаил Шац уехал из России вслед за Татьяной Лазаревой фотографии
Михаил Шац уехал из России вслед за Татьяной Лазаревой фотографии
Михаил Шац уехал из России вслед за Татьяной Лазаревой фотографии
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