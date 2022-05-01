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Билл Мюррей ответил на обвинения в «неподобающем поведении»

1 мая
2022 год

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1 мая 2022

На прошлой неделе съёмки комедии «Быть смертным» приостановили из-за жалобы на «неподобающее поведение» 71-летнего актёра Билла Мюррея. Как утверждало издание Page Six, Мюррей позволил себе лишнее в общении с девушкой из съёмочной группы, поэтому продолжать совместную работу было невозможно. В недавнем интервью CNBC Мюррей ответил на обвинения и отдельно отметил, что готов учиться на своих ошибках.

Билл Мюррей ответил на обвинения в «неподобающем поведении»

Мюррей рассказал, что последнюю неделю думал только об этом инциденте и был бы счастлив вернуть доверие девушки, чтобы продолжить работу над фильмом. Как оказалось, актёр сделал то, что показалось ему смешным, однако его коллега по площадке восприняла его действия иначе: «То, что я находил смешным, когда был ребёнком, может уже не быть смешным сегодня. Всё меняется, времена меняются. Сейчас мы с ней разговариваем и пытаемся помириться друг с другом. Мы оба профессионалы и нравимся друг другу с этой точки зрения, да и в целом тоже. Если мы теперь не сможем поладить и доверять друг другу, то нет смысла продолжать совместную работу и снимать фильм. Этот случай меня кое-чему научил», – сказал актёр.
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Билл Мюррей ответил на обвинения в «неподобающем поведении» фотографии
Билл Мюррей ответил на обвинения в «неподобающем поведении» фотографии
Билл Мюррей ответил на обвинения в «неподобающем поведении» фотографии
Билл Мюррей ответил на обвинения в «неподобающем поведении» фотографии
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