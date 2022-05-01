Эндрю Гарфилд берёт перерыв в карьере

38-летний Эндрю Гарфилд
заявил, что хочет взять перерыв в карьере. Последний год актёр снимался в фильмах «Глаза Тэмми Фэй»
, «Человек-паук: нет пути домой»
и «Тик-так, бум!»
, за роль в котором он был номинирован на «Оскар», а также в новом телесериале «Под знаменем небес»
. В беседе с Variety
Эндрю сказал, что во время отпуска он собирается пересмотреть свои планы на будущее и как следует отдохнуть.
«Я собираюсь отдохнуть немного. Нужно перестроиться и пересмотреть, что я хочу делать дальше и кем я хочу быть. Просто побыть обычным человеком какое-то время. Думаю, каждому необходимо устраивать игровые вечера, выезжать на природу и ходить в походы: плавать и нырять, плескаться в озёрах, танцевать и есть хорошую еду, чтобы потом можно было с новыми силами вернуться к работе»
, – рассказал Гарфилд.
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