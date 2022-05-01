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«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях

1 мая
2022 год

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1 мая 2022

Актриса Елизавета Моряк и продюсер Сарик Андреасян за три с половиной года отношений о личной жизни практически не рассказывали. Лиза и Сарик познакомились на съёмках фильма «Девушки бывают разные», но их роман начался позже, – когда Сарик развёлся со своей супругой Алёной Андреасян после семи лет брака. Лиза рассказывала, что поддерживала Сарика во время бракоразводного процесса, и сильно переживала, что её будут считать разлучницей. Так или иначе, сейчас у возлюбленных гармония как на съёмочной площадке, так и за её пределами. В недавнем интервью возлюбленные рассказали о планах на родительство, о том, чему учат друг друга и в каких отношениях находится Лиза с бывшей женой Сарика.

«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях

Чему Лиза и Сарик научили друг друга в отношениях

Сарик: Нервы у меня теперь ни к черту. Я никому этого не рассказывал, но у меня был очень строгий отец, я воспитывался в абсолютно ортодоксальной армянской семье и, например, практически ни разу в жизни не видел, чтобы папа купил маме цветы. Не потому, что он плохой или не любит её, а потому, что не принято. С появлением Лизы в моей жизни я научился не стесняться своих чувств, говорить о них. Можно сказать, я научил её любить себя, а она научила меня любить её. Когда мы познакомились, я понял, что если отпущу её, то буду жалеть всю жизнь – это чувство меня преследовало, и я сделал всё, чтобы быть с ней. Видимо, это и есть любовь, когда ты жертвуешь очень многим ради того, кто тебе дорог. Я человек простой: увидел, влюбился, завоевал!

Лиза: Уверенности в себе. Что я достойна всего, чего хочу. Он меня очень поддерживает, он за меня горой, даже может растрогаться от моих успехов. Он на самом деле очень чувственный и ранимый человек и меня воспринимает как нечто нежное. Все три с половиной года, что мы вместе, он меня буквально ставит на ноги – как в профессиональном плане, так и в жизни. Учит, например, что деньги надо копить, вести бюджет, инвестировать накопления – он всё-таки продюсер, но делает это очень аккуратно.

«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях

Отношения с бывшей женой Сарика

Лиза: Моя больная тема. Я стараюсь об этом не думать, это история Сарика, не моя.

Сарик: У нас административные отношения. Такие, в которых мы обсуждаем общих детей. А вообще, я всегда мечтал быть многодетным отцом, поэтому два сына – это только начало.
Никто не знает, какие способности может открывать родительство. Я думаю, когда появляются свои дети, только тогда понимаешь, какой ты в статусе мамы или папы. Я, конечно же, надеюсь, что Лиза будет хорошей матерью.

«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях

Планы на родительство

Лиза: Я ребенок из поколения «кнута и пряника», с навязыванием профессии, строгостью. Конечно, быть родителем – сложно, но мне хочется быть строгой в меру, не перегибать, как это делал мой папа.

Сарик: Я бы хотел, чтобы мои дети и племянники продолжили дело братьев Андреасян, и очень надеюсь, что так и будет. Мой сын иногда ходит ко мне на съёмки, и в свободное время я объясняю ему самые простые нюансы. Отец я очень хороший – если бы в мире все отцы были такими же, то, поверьте, мир был бы другим. Я думаю о своих детях каждый день, люблю их каждую минуту и делаю для них даже больше, чем могу. Надеюсь, однажды они прочтут это интервью и подтвердят мои слова.
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Девушки бывают разные

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«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях фотографии
«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях фотографии
«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях фотографии
«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях фотографии
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Деконструкция «Железный крест»

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