«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях

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Последний год актёр работал без выходных

Актёр готов учиться на своих ошибках

Билл Мюррей ответил на обвинения в «неподобающем поведении»

30 апреля

«Ему было важно признать себя зависимым»: Роуз Лесли рассказала, как Кит Харингтон боролся с алкоголизмом

Проблемы начались во время съёмок в «Игре престолов»