«Я не знаю, как мы не развелись»: Мария Машкова о зависти к карьерным успехам мужа и смене профессии

Семья Марии Машковой уже 6 лет живёт в США, куда её муж, Александр Слободяник, переехал с родителями ещё в подростковом возрасте. Будучи потомственным пианистом, Александр с пяти лет занимался музыкой и успел построить серьёзную музыкальную карьеру. Однако он решил не ограничиваться игрой на фортепиано и начал работать в кино. Причём и здесь спектр его специализаций широк - Александр не только работает как актёр, но также пишет сценарии и режиссирует. И преуспевает не столько в России, сколько в США, снимаясь под псевдонимом Saсha Seberg.
А вот Марии с ролями в американском кино и сериалах везёт гораздо меньше. В свежем интервьюЮрию Дудю (признан в РФ иноагентом) актриса рассказала, что деморализующая череда отказов чуть было не стоила ей роли в сериале «МакМафия».
«У меня есть папка, в которой часов 10 проб для ролей, которые я не получила. Я делаю там всё, что могу. Плачу, кричу - всё, что надо делать на пробах. Я не получила ни одной. Первый раз я получила работу не в Америке, а в Англии. Я снималась в «Лапси», и пришли очередные пробы. Когда пришли пробы, я позвонила мужу и говорю: «Пришли пробы, а тебя нет рядом, и ты мне не поможешь. Как это снимать, я не понимаю. И главное - зачем это снимать, потому что я всё равно не получу роль». И он мне тогда сказал, что дело просто в количестве ударов в стену. Я села на пол, поставила камеру и просто сама монологом записала дублей сорок, наверное. Утром выбрала три-четыре дубля, отправила и получила роль в «МакМафии». Вообще этого не ожидая».
А свою первую и пока что единственную работу в американском проекте Мария получила по протекции Евгении Брик, которая не смогла сниматься из-за болезни и посоветовала продюсерам обратить внимание на Машкову.
фото: Мария и Александр
Мария призналась, что её очень злили успехи мужа на фоне собственных неудач: «Вообще, я не знаю, как мы не развелись, потому что муж получал роли, а я нет. Он снимался в небольшой роли в «Родине». В «Американцах» он сыграл. Он получает и получает роли. Вот последняя роль - в «1883», это приквел «Йеллоустоуна». Он Фон Брауна сыграл(американский конструктор немецкого происхождения, создатель первых баллистических ракет - прим. ред.). То есть, он даже получил роль с немецким акцентом! То есть, я стараюсь, плачу, кричу, а он получает и получает! Ещё мне пробы не показывает, редко просит ему помочь, говорит: «Да ладно, что там смотреть». Пианист, извиняюсь, [смеха ради] записывает пробы. Конечно, зависть есть. Но сейчас только благодарность, поскольку на нём и держимся.
К разговору о концепции. Я очень много лет ругалась на него, говорила: «Ты понимаешь, почему у тебя не идёт? Потому что ты столько всего делаешь одновременно! Надо как-то сконцентрироваться. Ты артист? Получай диплом! Ты как бы сценарист? Получай диплом! А вот то, что можно делать всё, жить везде - мне, как русскому человеку это понимание даётся сложно. Но оказывается, что это возможно. Мы люди, мы можем жить везде, мы можем делать, что мы хотим. Мы можем».
фото: Александр Слободяник
Тем не менее, Мария не исключает возможность смены профессии. Ведь основным источником заработка актрисы были роли в российских телевизионных проектах. А теперь актриса даже не уверена, что сможет вернуться в ближайшее время в Россию, особенно после публичной критики СВО. Трезво оценив ситуацию, Мария решила, что было бы полезно выучиться на медсестру.
«По-настоящему о смене профессии я задумалась вот сейчас. Я не исключаю это. Потому что я сомневаюсь, что смогу вернуться в Россию. Я очень люблю работать, люблю быть занята. Я буду, конечно, пробоваться здесь. Но в принципе, я не исключаю такой возможности. У меня есть план - поменять профессию.
У меня был разговор с одной американкой, и она мне сказала: «Знаешь, в экстремальных обстоятельствах очень важно вспомнить, что ты любил делать в детстве, особенно в подростковом возрасте. От чего тебе становилось хорошо». Я вспомнила три вещи. Играть в журналистку Светлану Сорокину мне очень нравилось. Ещё я очень увлекалась химией, не органикой. Собиралась поступать в Менделеевский институт сначала и [заниматься] духами и вот этим всем. Третья история - медицина. Врачом я уже не стану, но у меня здесь есть друзья-медсёстры. За два с половиной года можно получить образование медсестры и попробовать сделать что-то конкретное. Не плакать, кричать в кадре. А работать медсестрой. Я понимаю, в какой я пойду университет. Медсестры здесь очень неплохо зарабатывают».
обсуждение >>