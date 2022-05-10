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«Я не знаю, как мы не развелись»: Мария Машкова о зависти к карьерным успехам мужа и смене профессии

10 мая
2022 год

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10 мая 2022
Семья Марии Машковой уже 6 лет живёт в США, куда её муж, Александр Слободяник, переехал с родителями ещё в подростковом возрасте. Будучи потомственным пианистом, Александр с пяти лет занимался музыкой и успел построить серьёзную музыкальную карьеру. Однако он решил не ограничиваться игрой на фортепиано и начал работать в кино. Причём и здесь спектр его специализаций широк - Александр не только работает как актёр, но также пишет сценарии и режиссирует. И преуспевает не столько в России, сколько в США, снимаясь под псевдонимом Saсha Seberg.
А вот Марии с ролями в американском кино и сериалах везёт гораздо меньше. В свежем интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) актриса рассказала, что деморализующая череда отказов чуть было не стоила ей роли в сериале «МакМафия».

«Я не знаю, как мы не развелись»: Мария Машкова о зависти к карьерным успехам мужа и смене профессии

«У меня есть папка, в которой часов 10 проб для ролей, которые я не получила. Я делаю там всё, что могу. Плачу, кричу - всё, что надо делать на пробах. Я не получила ни одной. Первый раз я получила работу не в Америке, а в Англии. Я снималась в «Лапси», и пришли очередные пробы. Когда пришли пробы, я позвонила мужу и говорю: «Пришли пробы, а тебя нет рядом, и ты мне не поможешь. Как это снимать, я не понимаю. И главное - зачем это снимать, потому что я всё равно не получу роль». И он мне тогда сказал, что дело просто в количестве ударов в стену. Я села на пол, поставила камеру и просто сама монологом записала дублей сорок, наверное. Утром выбрала три-четыре дубля, отправила и получила роль в «МакМафии». Вообще этого не ожидая».
А свою первую и пока что единственную работу в американском проекте Мария получила по протекции Евгении Брик, которая не смогла сниматься из-за болезни и посоветовала продюсерам обратить внимание на Машкову.

«Я не знаю, как мы не развелись»: Мария Машкова о зависти к карьерным успехам мужа и смене профессии
фото: Мария и Александр

Мария призналась, что её очень злили успехи мужа на фоне собственных неудач: «Вообще, я не знаю, как мы не развелись, потому что муж получал роли, а я нет. Он снимался в небольшой роли в «Родине». В «Американцах» он сыграл. Он получает и получает роли. Вот последняя роль - в «1883», это приквел «Йеллоустоуна». Он Фон Брауна сыграл (американский конструктор немецкого происхождения, создатель первых баллистических ракет - прим. ред.). То есть, он даже получил роль с немецким акцентом! То есть, я стараюсь, плачу, кричу, а он получает и получает! Ещё мне пробы не показывает, редко просит ему помочь, говорит: «Да ладно, что там смотреть». Пианист, извиняюсь, [смеха ради] записывает пробы. Конечно, зависть есть. Но сейчас только благодарность, поскольку на нём и держимся.
К разговору о концепции. Я очень много лет ругалась на него, говорила: «Ты понимаешь, почему у тебя не идёт? Потому что ты столько всего делаешь одновременно! Надо как-то сконцентрироваться. Ты артист? Получай диплом! Ты как бы сценарист? Получай диплом! А вот то, что можно делать всё, жить везде - мне, как русскому человеку это понимание даётся сложно. Но оказывается, что это возможно. Мы люди, мы можем жить везде, мы можем делать, что мы хотим. Мы можем».

«Я не знаю, как мы не развелись»: Мария Машкова о зависти к карьерным успехам мужа и смене профессии
фото: Александр Слободяник

Тем не менее, Мария не исключает возможность смены профессии. Ведь основным источником заработка актрисы были роли в российских телевизионных проектах. А теперь актриса даже не уверена, что сможет вернуться в ближайшее время в Россию, особенно после публичной критики СВО. Трезво оценив ситуацию, Мария решила, что было бы полезно выучиться на медсестру.

«По-настоящему о смене профессии я задумалась вот сейчас. Я не исключаю это. Потому что я сомневаюсь, что смогу вернуться в Россию. Я очень люблю работать, люблю быть занята. Я буду, конечно, пробоваться здесь. Но в принципе, я не исключаю такой возможности. У меня есть план - поменять профессию.
У меня был разговор с одной американкой, и она мне сказала: «Знаешь, в экстремальных обстоятельствах очень важно вспомнить, что ты любил делать в детстве, особенно в подростковом возрасте. От чего тебе становилось хорошо». Я вспомнила три вещи. Играть в журналистку Светлану Сорокину мне очень нравилось. Ещё я очень увлекалась химией, не органикой. Собиралась поступать в Менделеевский институт сначала и [заниматься] духами и вот этим всем. Третья история - медицина. Врачом я уже не стану, но у меня здесь есть друзья-медсёстры. За два с половиной года можно получить образование медсестры и попробовать сделать что-то конкретное. Не плакать, кричать в кадре. А работать медсестрой. Я понимаю, в какой я пойду университет. Медсестры здесь очень неплохо зарабатывают».
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«Я не знаю, как мы не развелись»: Мария Машкова о зависти к карьерным успехам мужа и смене профессии фотографии
«Я не знаю, как мы не развелись»: Мария Машкова о зависти к карьерным успехам мужа и смене профессии фотографии
«Я не знаю, как мы не развелись»: Мария Машкова о зависти к карьерным успехам мужа и смене профессии фотографии
«Я не знаю, как мы не развелись»: Мария Машкова о зависти к карьерным успехам мужа и смене профессии фотографии
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