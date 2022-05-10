100 дней в больнице: Приянка Чопра и Ник Джонас забрали новорождённую дочь из реанимации

22 января 2022 года Приянка Чопра и Ник Джонас сообщили о том, что стали родителями с помощью суррогатной матери
и попросили
не приставать к ним с вопросами
уважать их приватность. Причины такой скрытности стали понятны 8 мая, когда по случаю Дня Матери супруги рассказали о том, что первые три с лишним месяца жизни их новорождённая дочь Малти Мари провела в больнице, так как родилась на 12 недель раньше срока.
«В этот День Матери мы не можем не предаться размышлениям о нескольких прошедших месяцах и о переживаниях, знакомых очень многим людям. Через 100 с лишним дней, проведённых в отделении интенсивной терапии, наша девочка наконец-то дома. Путь каждой семьи уникален и требует определённой силы веры, и хотя мы боролись с трудностями несколько месяцев, задним числом стало совершенно ясно, как ценен и прекрасен каждый миг. Нас переполняет радость от того, что наша девочка наконец-то дома, и мы просто хотели бы поблагодарить каждого врача, медсестру и специалиста из детской больницы Седар Синай, которые самоотверженно сопровождали нас на каждом шагу нашего пути. Сейчас начинается следующая глава нашей семьи, и наша малышка самая настоящая хулиганка»
.
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