«Этот парень спас меня»: Дженнифер Грей о своём романе с Джонни Деппом

Звезда «Грязных танцев»Дженнифер Грей редко появляется в публичном пространстве с тех пор, как её карьера сошла на нет после ринопластики. Однако даже те несколько лет популярности наполнены такими яркими моментами, что Дженнифер решила выпустить книгу мемуаров под названием «Из-за угла». А что бы все это заметили, актриса отправилась в промо-тур, рассказывая в многочисленных интервью о самых значимых главах своей жизни: помолвке с Джонни Деппом, работе с Патриком Суэйзи и автокатастрофе с участием Мэттью Бродерика.
Напомним, что в августе 1987 года, буквально за несколько недель до выхода в прокат «Грязных танцев» Дженнифер и Мэттью попали в автомобильную аварию. Арендованный BMW, за рулём которого был Бродерик, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Volvo, в котором сидели две женщины, мать и дочь. Пассажирки Volvo скончались на месте, Бродерик получил переломы ног, рёбер, сотрясение мозга и повреждение лёгкого, а Грэй «отделалась» травмой шеи. Очнувшись в больнице, Бродерик заявил, что вообще не помнит событий того дня, начиная с утреннего пробуждения, и не может объяснить, по какой причине BMW выехал на встречную полосу.
«Авария в Ирландии была, я бы так сказала, одной из трёх самых сильных травм в моей жизни. Может, даже травмой номер один. Сложно описать, каково это - испытать околосмертный опыт и стать свидетелем смерти других людей», - рассказала Грей изданию «ET». «Оказаться одной на просёлочной дороге в пустынной глуши, где нет никого, кто пребывал бы в сознании, было чудовищно. Это привело к серьёзным последствиям в моей жизни».
фото: Дженнифер и Мэттью Бродерик
«Я была единственным свидетелем, потому что Мэттью хоть и выжил, но был тогда без сознания и у него потом была амнезия, потому что он получил серьёзные травмы. Я тогда думала, что он умер. Я даже не знала, что там были две другие женщины, трагически убитые в этот момент. После такого к жизни не возвращаешься прежним».
Бродерика обвинили в причинении смерти в результате опасного вождения, за что актёру грозило до пяти лет лишения свободы, однако впоследствии обвинение переквалифицировали на статью о неосторожном вождении, и актёру назначили штраф в размере 175 американских долларов. Премьера «Грязных танцев» состоялась через несколько недель после аварии, моментально сделав из Дженнифер звезду. Но актрисе сложно было наслаждаться славой из-за мучившего её синдрома выжившего. Актриса до сих пор считает, что ей необходимо перед кем-то оправдываться: «Я не утаиваю никакую информацию, как, похоже, думают некоторые люди, которые хотят ответов. Нет никаких ответов, потому что это был несчастный случай. Мэттью отлично водил автомобиль, и никто не пил спиртное. Это просто несчастный случай. Трагический. Я до сих пор думаю об этой семье из Ирландии».
Грей и Бродерик расстались в 1988 году. А в следующем году агент Дженнифер устроил ей слепое свидание с Джонни Деппом. Актёры встречались год и даже успели обручиться перед расставанием. И надо сказать, что Дженнифер, как и все бывшие женщины Деппа, за исключением Эмбер Хёрд, вспоминает о Джонни с теплотой. Хоть и пишет в своей книге, что Джонни часто искал проблем на свою голову и периодически впадал в ревнивую паранойю.
фото: Дженнифер и Джонни Депп
«Мы были молодыми. Для меня этот парень был решением всех моих проблем. Он был милым, любящим, романтичным, сходил по мне с ума. И красивым. Я отчаянно нуждалась в том, чтобы увлечься кем-то, кто выглядел и ощущался как Джонни Депп образца 1989 года. Поверьте, это было очень мягкое приземление. Это было необходимо. Моя душа кровоточила, и этот парень спас меня и помог мне не чувствовать то, что я чувствовала на тот момент».
Впрочем, комментируя судебное разбирательство, в котором увяз Депп с Эмбер Хёрд, Грей дипломатично старается не занимать чью-то сторону: «Всё, что я могу сказать об этом суде - моё сердце болит за всех участников. Я думаю, что это грустная история, и мне бы хотелось, чтобы это разрешилось и все были в порядке».
фото: Дженнифер с отцом Джоэлом Греем
Ещё один значимый человек в жизни Дженнифер - её отец, оскароносный актёр Джоэл Грей, известный, прежде всего, своей ролью в фильме «Кабаре». И с ним тоже всё не очень просто - в возрасте 82 лет Джоэл решился публично заявить о своей гомосексуальности.
«Каждый заслуживает быть тем, кто он есть и быть хозяином истории своей жизни перед лицом общественного осуждения, ненависти или насилия. Сама мысль о том, что ему пришлось так долго ждать, прежде чем у него возникла возможность освободиться, разбивает мне сердце. Но это хотя бы произошло», - резюмирует Дженнифер.
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