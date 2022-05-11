«Я стала невидимкой:» Дженнифер Грей рассказала как ринопластика уничтожила её карьеру

Известный своей беспощадностью по отношению к знакомым женщинам Чарли Шин отпустил в 2017 году жестокую шутку о своей партнёрше по фильму «Выходной день Ферриса Бьюлера»Дженнифер Грей. «Вы никогда не видели, чтоб ринопластика рушила карьеру, пока её не сделала Дженнифер Грей», - сострил Шин. И был до обидного точен.
В 1988 году узнаваемость 28-летней Дженнифер резко взлетела благодаря выходу фильма «Грязные танцы», в котором актриса сыграла отбившуюся от рук домашнюю девочку из еврейской семьи. Однако свалившаяся на актрису слава не помогла ей отказаться от идеи сделать ринопластику (операционная коррекция формы носа), ведь зерно сомнения было брошено задолго до «Грязных танцев» и самым близким человеком - мамой.
фото: Дженнифер с Патриком Суэйзи
В своей книге мемуаров «Из-за угла» Дженнифер рассказывает о том, как изменение формы носа разрушило её карьеру и заставило чувствовать, что она предала саму себя. Дженнифер родилась в семье актёра Джоэла Грея и певицы Джо Уайлдер, поэтому выбор карьеры во многом был для неё предопределён. Но из-за своей специфической внешности Дженнифер не получала желаемых ролей, поэтому её мама предложила ей сделать ринопластику, чтобы облегчить жизнь кастинг-директорам. Мама прекрасно понимала, что такое шоу-бизнес, и на какие жертвы идут многие артисты ради карьеры, поэтому её совет был ни чем иным, как прагматичным соображением. «Она сказала: «Знаешь что? Тебя очень сложно пристроить на какую-нибудь роль. Упрости задачу кастинг-директорам». Это не значило: «Ты некрасива». Речь шла о том, хочу ли я быть актрисой или нет», - вспоминает Дженнифер.
«Когда я была маленькая, я была абсолютно против ринопластики. Это было моим принципом. Мне нравилось, что мои родители сделали операцию по коррекции формы носа. Я понимаю их, ведь это было в 50-х. Им надо было ассимилироваться. Понятно же, что тебе нужно сменить имя, делать определённые вещи, чтобы «нормализоваться». Ты не можешь быть геем. Ты не можешь быть евреем. То есть, ты не можешь выглядеть как еврей. Ты просто пытаешься встроиться в те нормы, которые на данный момент придумало общество».
В попытках «нормализоваться» родители Дженнифер дали бы фору многим коллегам по цеху. Джоэл не только сделал ринопластику, а ещё и сменил для верности слишком еврейскую фамилию Кац на безликую Грей, которая буквально переводится как «серый». А о своей гомосексуальности объявил лишь в 82 года - когда уже было ничего не страшно.
Дженнифер долго сопротивлялась идее сделать операцию на носу, но когда стало ясно, что даже популярность фильма «Грязные танцы» не повлекла за собой всплеск предложений сниматься, актриса решилась на консультацию у пластического хирурга. Грей отправилась к мастодонту ринопластики, который сообщил ей, что у неё искривлённая перегородка, обеспечивающая ей лишь 20 процентов проходимости воздуха, и отсутствует кончик носа. Дженнифер попросила оставить горбинку и просто слегка подправить форму носа, в надежде, что однажды ей предложат роль героини не еврейского происхождения. «Мне было почти 30 лет и большую часть своей взрослой жизни я пыталась полюбить и принять себя такой, какая я есть. Поэтому решение лечь под нож было сродни признанию поражения».
Но в итоге актриса решилась на процедуру и была весьма довольна первоначальным результатом - хирург лишь слегка приподнял кончик её носа, в остальном сохранив его форму, поэтому внешность Грей не претерпела серьёзных изменений. К тому же ей действительно стало поступать больше предложений по работе.
фото: Дженнифер в фильме "Ветер"
Год спустя во время съёмок фильма «Ветер» она заметила белые хрящи на кончике своего носа. Грей снова обратилась к доктору с просьбой подправить это недоразумение, но отметила, что в целом очень довольна формой своего носа и не хотела бы её менять - тем более, что она не могла себе позволить серьёзные изменения во внешности посреди съёмочного процесса.
Но вторая операция имела катастрофические результаты и для личной жизни, и для карьеры Дженнифер. Через пару недель после операции, когда Дженнифер впервые увидела себя в зеркале без гипса, она не смогла себя узнать.
фото: Дженнифер на премьере фильма "Ветер"
«Я не могла понять, на что я смотрю. Я лишь понимала, что случилось что-то плохое. Ощущение было такое, будто я объелась грибов и вижу страшные галлюцинации».
Не только Дженнифер не могла узнать себя - друзья и коллеги тоже с трудом справлялись. Одно из самых болезненных воспоминаний подобного рода - первый выход в свет после операции, когда на премьере фильма «Ветер» Майкл Дуглас не узнал Дженнифер. По словам Дженнифер, она в одно мгновение стала невидимой для всех, перестала быть собой. Так попытка исправить внешность и сделать её удобной для карьеры стоила Дженнифер самой карьеры, которая медленно пошла на спад.
Теперь люди воспринимали Дженнифер как наглядный урок, поучительную историю о катастрофических последствиях отказа от себя. «Казалось, что я совершила непростительное преступление: умышленно лишила себя единственной вещи, которая делала меня особенной». Сегодня актриса отмечает, что в попытках перестать быть «носом» и стать цельной личностью в глазах общества, она так и осталась для всех тем, чем была в начале - носом.
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