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«Не надо питать иллюзий»: Сергей Шнуров об импортозамещении

12 мая
2022 год

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12 мая 2022
Ещё два года назад Сергей Шнуров внимательно следил за новостями в поисках вдохновения и регулярно делился своим силлабо-тоническим мнением в соцсетях. Однако с началом пандемии Сергей перенаправил поток творческой энергии в другое русло и сосредоточился на растущей семье. С началом СВО Шнуров вновь ощутил прилив вдохновения, но вместо того, чтобы тратить его на сатирические стишки в запрещённой в РФ соцсети, артист начал записывать злободневные песни со своей подопечной Зоей. Шнуров и Зоя уже прошлись по новой русской эмиграции, высмеяли русофобию и вспомнили о том, как хорошо мы плохо жили. Однако за рамками этого всплеска творческой активности артист не публикует никаких материалов и не даёт оценок происходящему. Исправить это решила Татьяна Никитична Толстая, пригласив Сергея на беседу для своего шоу «Белый шум». Испытывая некоторую тревогу и недоумение, Татьяна Никитична решила найти в лице Сергея единомышленника, который с успокаивающе трезвым цинизмом объяснит ей тенденции в той части информационного пространства, которую принято называть либеральной. Обсуждая волну самобичевания в российском сегменте запрещённых в РФ соцсетей, Сергей предположил, что людям очень скоро это надоест.

«Не надо питать иллюзий»: Сергей Шнуров об импортозамещении

«Если ты думаешь, что ты работаешь на себя, на какой-то здравый смысл, я боюсь разочаровать всех этих людей - вы являетесь поставщиком контента для [запрещённой в РФ соцсети]. Вы работаете на эту большую машину, которая с этого имеет профит. Об этом не надо забывать. Всё время все забывают, что они находятся не на своей поляне. Эта поляна не ваша. Это не письмо другу. Это не заметка в газете «Правда». Здесь совершенно чёткий издатель. И у Ютюба тоже есть издатель. Мы здесь работаем на тех дядь, которые вставляют в вашу х***ю рекламу. Их задача какая? Чтобы привлекать внимание людей. Как привлечь внимание? Вот скорбите или воинствуйте - по***, главное чтобы было мощно. Если завтра все устанут от стенаний, покаяний - это закончится. А они устанут. Это прежде всего контент. Вы не можете показывать в кинотеатрах только фильмы ужасов. Люди за****ся. Люди хотят потом что-то другое. Поэтому это пройдёт».

По поводу возможного закрытия Youtube Шнуров выразил сомнение, назвав отключение монетизации “очистительным огнём”. Впрочем такое же точно сомнение он высказал о технической возможности Rutube заменить иностранную платформу. Как и об импортозамещении в технологическом секторе вообще, назвав вершиной российского производства автомобиль Жигули.

«Не надо питать иллюзий»: Сергей Шнуров об импортозамещении

«Не будет такого. У Youtube отключили монетизацию, причем с той стороны. Что на мой взгляд будет очистительным огнём. Те люди, которые поют, что они без этого жить не могут, они останутся. А те, кто зарабатывал на этом лёгкие деньги - тут уже не получится. Youtube никуда не денется, а если денется, то будет Rutube. Но нормально он работать не будет. Потому то посмотрите на нас - на себя и на меня. На эти руки. Вот этими руками делается автомобиль Жигули. И больше ничего уже не делается. Не надо питать иллюзий.
У нас хорошо получаются вещи индивидуальные - со времён Левши. А поточное производство у нас не получается. Левша, причём, любопытная повесть. Вот эта блоха, которую Левша подковал, она перестала после этого танцевать. То есть функция её перестала выполняться. То есть мы можем что-то «улучшить», но при этом это перестает работать. Вот какое удивительное умение наше!»

Также артист высказался о цензуре, заявив, что запрет - признак бессилия. «Запрещать слова - это самое глупое, что вообще может быть. Потому что если у тебя нет слов для объяснения реальности, ты становишься просто немым. Вот сейчас мы все начинаем мычать. Зачем это запрещать? Запрет - это в любом случае знак бессилия. Политтехнология должна обладать мягкой силой. Ты должен выигрывать в риторике, в споре. Если мы запретим брюнеток, что все сразу блондинками станут? Нет».
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«Не надо питать иллюзий»: Сергей Шнуров об импортозамещении фотографии
«Не надо питать иллюзий»: Сергей Шнуров об импортозамещении фотографии
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