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Мария Машкова объяснила, почему уже несколько лет не звонит отцу

12 мая
2022 год

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12 мая 2022
Мария Машкова родилась в Новосибирске и до 8 лет жила у бабушки вдали от родителей, которые уехали в Москву учиться и строить актёрскую карьеру. В полной семье с мамой и папой Марии так и не удалось пожить - родители развелись, когда ей было всего два года. И несмотря на то, что Владимир Машков исправно платил алименты, дарил подарки и регулярно присутствовал в жизни дочери, общались они, по словам Марии, мало.

Мария Машкова объяснила, почему уже несколько лет не звонит отцу

«Были разные этапы, но мы мало общались с папой всю жизнь. Его не было, но от него были, например, невероятные сюрпризы. Когда мне исполнялось десять лет, мама меня разбудила и говорит: «Пообещай, что ты пойдёшь в школу». Мы как раз в коммуналке жили на Речном вокзале. И мама завела меня в соседнюю комнату, и вся комната была завалена коробками с куклами Барби. Папа только вернулся из Америки. То есть папа был вроде бы чем-то таким далёким, но это был всегда сюрприз. И мне казалось, что он появится, и мы как в фильме «Американская дочь» куда-нибудь убежим и будем путешествовать. Просто он сейчас очень-очень занят.
Мои дочки классно про него сказали. Они пару лет его не видели, а недавно мы были как раз в Москве. Когда я в Москве, я обычно пишу ему смску (я ему не звоню сама) и говорю с какого по какое число я в Москве. И он обычно звонит ближе к концу моей поездки. А тут так получилось, что я была недалеко от его театра, и пишу: Можно я с девчонками зайду? Он говорит - заходите. Как раз был отпуск в театре, он был пустой. Мы зашли. И это были невероятные 20 минут в моей жизни и в жизни девчонок. Он показывал театр. Девчонки с открытыми ртами смотрели. Папа потрясающе шутил, девчонки смеялись до слёз. И когда мы вышли из театра, они говорят: «А почему мы так редко с ним видимся? Это же просто Чендлер из «Друзей». Папа в этом смысле очень крутой. Он когда в ударе и когда он расколдовывается и превращается в настоящего себя, это человек, который потрясающе шутит. Когда ты взвизгиваешь от его шуток, когда ты правда можешь задохнуться от смеха, - рассказала актриса в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).

Мария Машкова объяснила, почему уже несколько лет не звонит отцу
фото: Мария с дочерьми

В жизни моих детей очень много их папы. И они говорят: «Мы тебя не спрашивали, почему у тебя так мало папы в жизни, потому что думали, может ты с ним поссорилась? Но мы сейчас на него посмотрели: да нет, он тебя любит. Просто он очень богатый и знаменитый для детей».

Актриса также объяснила, почему приняла решение не звонить отцу. «Я приняла решение не звонить ему сама. И последние пару лет я придерживаюсь этого решения. В целях самосохранения. Потому что он не всегда брал трубку. По многим причинам. Но одна из причин - он не брал трубки и не перезванивал. И мне было больно. Потому что у меня тоже есть дети и я не могла себе ответить на вопрос, почему ты не берешь трубку, когда тебе звонит ребёнок?»
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Мария Машкова объяснила, почему уже несколько лет не звонит отцу фотографии
Мария Машкова объяснила, почему уже несколько лет не звонит отцу фотографии
Мария Машкова объяснила, почему уже несколько лет не звонит отцу фотографии
Мария Машкова объяснила, почему уже несколько лет не звонит отцу фотографии
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