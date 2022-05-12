Мария Машкова объяснила, почему уже несколько лет не звонит отцу

Мария Машкова родилась в Новосибирске и до 8 лет жила у бабушки вдали от родителей, которые уехали в Москву учиться и строить актёрскую карьеру. В полной семье с мамой и папой Марии так и не удалось пожить - родители развелись, когда ей было всего два года. И несмотря на то, что Владимир Машков исправно платил алименты, дарил подарки и регулярно присутствовал в жизни дочери, общались они, по словам Марии, мало.
«Были разные этапы, но мы мало общались с папой всю жизнь. Его не было, но от него были, например, невероятные сюрпризы. Когда мне исполнялось десять лет, мама меня разбудила и говорит: «Пообещай, что ты пойдёшь в школу». Мы как раз в коммуналке жили на Речном вокзале. И мама завела меня в соседнюю комнату, и вся комната была завалена коробками с куклами Барби. Папа только вернулся из Америки. То есть папа был вроде бы чем-то таким далёким, но это был всегда сюрприз. И мне казалось, что он появится, и мы как в фильме «Американская дочь» куда-нибудь убежим и будем путешествовать. Просто он сейчас очень-очень занят.
Мои дочки классно про него сказали. Они пару лет его не видели, а недавно мы были как раз в Москве. Когда я в Москве, я обычно пишу ему смску (я ему не звоню сама) и говорю с какого по какое число я в Москве. И он обычно звонит ближе к концу моей поездки. А тут так получилось, что я была недалеко от его театра, и пишу: Можно я с девчонками зайду? Он говорит - заходите. Как раз был отпуск в театре, он был пустой. Мы зашли. И это были невероятные 20 минут в моей жизни и в жизни девчонок. Он показывал театр. Девчонки с открытыми ртами смотрели. Папа потрясающе шутил, девчонки смеялись до слёз. И когда мы вышли из театра, они говорят: «А почему мы так редко с ним видимся? Это же просто Чендлер из «Друзей». Папа в этом смысле очень крутой. Он когда в ударе и когда он расколдовывается и превращается в настоящего себя, это человек, который потрясающе шутит. Когда ты взвизгиваешь от его шуток, когда ты правда можешь задохнуться от смеха, - рассказала актриса в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).
фото: Мария с дочерьми
В жизни моих детей очень много их папы. И они говорят: «Мы тебя не спрашивали, почему у тебя так мало папы в жизни, потому что думали, может ты с ним поссорилась? Но мы сейчас на него посмотрели: да нет, он тебя любит. Просто он очень богатый и знаменитый для детей».
Актриса также объяснила, почему приняла решение не звонить отцу. «Я приняла решение не звонить ему сама. И последние пару лет я придерживаюсь этого решения. В целях самосохранения. Потому что он не всегда брал трубку. По многим причинам. Но одна из причин - он не брал трубки и не перезванивал. И мне было больно. Потому что у меня тоже есть дети и я не могла себе ответить на вопрос, почему ты не берешь трубку, когда тебе звонит ребёнок?»
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