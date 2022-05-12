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Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова

12 мая
2022 год

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12 мая 2022

Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся специальный показ драмы Василисы Кузьминой «Ника» в рамках программы Каро.Арт. Фильм повествует о судьбе известной поэтессы Ники Турбиной, получившей признание в 8 лет и прожившей короткую и полную драматичных событий жизнь. Среди гостей премьеры были Анна Михалкова, Фёдор Бондарчук, Аврора, Сергей Бурунов, Анна Цуканова-Котт, Жора Крыжовников и другие.

Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова
фото: Анна Михалкова и Вита Корниенко

Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова
фото: Аврора

Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова
фото: Сергей Бурунов

Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова
фото: Анна Цуканова-Котт

Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова
фото: Ольга Сутулова с мамой

Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова
фото: Иван Фоминов

Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова
фото: Пётр Ануров с женой

Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова
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Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова фотографии
Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова фотографии
Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова фотографии
Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова фотографии
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Деконструкция «Железный крест»

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