Вундеркинд из СССР: Анна Михалкова, Сергей Бурунов и Ольга Сутулова

Мария Машкова объяснила, почему уже несколько лет не звонит отцу
Только смс
2 комментария
Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся специальный показ драмы Василисы Кузьминой «Ника» в рамках программы Каро.Арт. Фильм повествует о судьбе известной поэтессы Ники Турбиной, получившей признание в 8 лет и прожившей короткую и полную драматичных событий жизнь. Среди гостей премьеры были Анна Михалкова, Фёдор Бондарчук, Аврора, Сергей Бурунов, Анна Цуканова-Котт, Жора Крыжовников и другие.
обсуждение >>