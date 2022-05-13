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Ксения Собчак сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант»

13 мая
2022 год

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13 мая 2022
Вчера Ксения Собчак в своём Телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале: «Урганта» закрыли. И мы писали об этом первыми. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня – люблю, и лучи поддержки». Эту новость быстро подхватил Телеграм-канал «ЧТД» и опубликовал фотографии из Останкино, на которых видно, как разбирают декорации шоу, – как утверждает источник, за все 10 лет эфира этого ни разу не делали.

Ксения Собчак сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант»

Ксения Собчак сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант»

В пресс-службе Первого канала информацию о закрытии шоу назвали «собачьей чушью», а источник РБК уточнил, что фотографии, на которых разбирают декорации, сделаны в транспортном коридоре, а не в студии «Вечернего Урганта». Тем не менее шоу не выходит в эфир с конца февраля – по официальным данным, сетка вещания изменилась из-за общественно-политических событий.
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Ксения Собчак сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант» фотографии
Ксения Собчак сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант» фотографии
Ксения Собчак сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант» фотографии
Ксения Собчак сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант» фотографии
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