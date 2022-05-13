Ксения Собчак сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант»

Вчера Ксения Собчак
в своём Телеграм-канале «Кровавая барыня»
сообщила о закрытии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале: «Урганта» закрыли. И мы писали об этом первыми. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня – люблю, и лучи поддержки»
. Эту новость быстро подхватил Телеграм-канал «ЧТД»
и опубликовал фотографии из Останкино, на которых видно, как разбирают декорации шоу, – как утверждает источник, за все 10 лет эфира этого ни разу не делали.
В пресс-службе Первого канала информацию о закрытии шоу назвали «собачьей чушью»
, а источник РБК уточнил, что фотографии, на которых разбирают декорации, сделаны в транспортном коридоре, а не в студии «Вечернего Урганта». Тем не менее шоу не выходит в эфир с конца февраля – по официальным данным, сетка вещания изменилась из-за общественно-политических событий.
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