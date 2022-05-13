Екатерина Волкова обратилась к юристам из-за фильма Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове

На днях стало известно, что Кирилл Серебренников снимает фильм о писателе Эдуарде Лимонове, первые кадры которого должны показать 17 мая на Каннском кинофестивале. Картина получит название «Лимонов. Баллада об Эдичке» (Limonov, the Ballad of Eddie), а главную роль исполнит Бен Уишоу. Работа над фильмом ещё идёт, однако Екатерина Волкова, бывшая супруга Лимонова, заявила о намерении обратиться к юристам. По её словам, авторы фильма не урегулировали все вопросы с наследниками, поэтому теперь «последует вмешательство юристов, причём американских». Волкова, которая ознакомилась со сценарием фильма, также выразила сомнение, что картина Серебренникова выйдет в прокат в России.
фото: Эдуард Лимонов и Екатерина Волкова
Волкова была последней женой писателя. От Лимонова она родила двоих детей – сына Богдана и дочь Александру. Расстались супруги в 2008 году, однако и после развода сохраняли хорошие отношения. В 2020-м Лимонов умер на 78-м году жизни из-за осложнений, вызванных операцией.
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