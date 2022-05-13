Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Екатерина Волкова обратилась к юристам из-за фильма Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове

13 мая
2022 год

Лайфстайл >>
13 мая 2022
На днях стало известно, что Кирилл Серебренников снимает фильм о писателе Эдуарде Лимонове, первые кадры которого должны показать 17 мая на Каннском кинофестивале. Картина получит название «Лимонов. Баллада об Эдичке» (Limonov, the Ballad of Eddie), а главную роль исполнит Бен Уишоу. Работа над фильмом ещё идёт, однако Екатерина Волкова, бывшая супруга Лимонова, заявила о намерении обратиться к юристам. По её словам, авторы фильма не урегулировали все вопросы с наследниками, поэтому теперь «последует вмешательство юристов, причём американских». Волкова, которая ознакомилась со сценарием фильма, также выразила сомнение, что картина Серебренникова выйдет в прокат в России.

Екатерина Волкова обратилась к юристам из-за фильма Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове
фото: Эдуард Лимонов и Екатерина Волкова

Волкова была последней женой писателя. От Лимонова она родила двоих детей – сына Богдана и дочь Александру. Расстались супруги в 2008 году, однако и после развода сохраняли хорошие отношения. В 2020-м Лимонов умер на 78-м году жизни из-за осложнений, вызванных операцией.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Екатерина Волкова победила смертельную болезнь
«День, когда я умру, будет национальным трауром»: Знаменитости вспоминают Эдуарда Лимонова
Поиск по меткам
здоровьесуд
персоны
Екатерина ВолковаКирилл СеребренниковБен Уишоу

фотографии >>
Екатерина Волкова обратилась к юристам из-за фильма Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове фотографии
Екатерина Волкова обратилась к юристам из-за фильма Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове фотографии
Екатерина Волкова обратилась к юристам из-за фильма Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове фотографии
Екатерина Волкова обратилась к юристам из-за фильма Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Гришко
12 мая ушёл из жизни актёр Валерий Гришко.
Петерис Лиепиньш
10 мая ушёл из жизни актёр Петерис Лиепиньш.

День рождения >>

Раймундас Банионис
Антон Деров
Максим Емельянов
Олег Куликович
Павел Лысенок
Гела Месхи
Людмила Нильская
Николай Пастухов
Стефания Станюта
Серджо Ассизи
Сента Бергер
Харви Кейтель
Саманта Мортон
Эдуардо Паломо
Роберт Паттинсон
Влодзимеж Пресс
все родившиеся 13 мая >>

Афиша кино >>

Страшные сказки
притча, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2015
Маруся Фореvа!
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Кофе и сигареты
драма, комедия, музыкальный фильм
Италия, США, Япония, 2003
Тайна амулета
Россия, 2022
Ботан и Супербаба
супергеройская комедия, экшен
Россия, 2022
Этому быть!
комедия
Франция, Швейцария, 2021
Сияющая звезда
боевик, детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2019
Улей
драма, социальная драма
Албания, Косово, Швейцария, Северная Македония, 2021
Флешбэк
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Грешное тело
криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2018
Дышите свободно
мелодрама
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram