Гвинет Пэлтроу представила люксовые подгузники из шерсти альпаки и янтаря

Гвинет Пэлтроу
продолжает удивлять нестандартным подходом к активизму: актриса представила детские подгузники с натуральной шерстью альпаки, декоративной аппликацией из янтаря и ароматом жасмина, которые стоят 120 долларов за упаковку из 12 штук. Таким образом Гвинет решила привлечь внимание к проблеме бедности и налоговой системе США: в 33 штатах подгузники считаются «предметом роскоши» и облагаются повышенным налогом, из-за чего каждая третья семья не может позволить себе их покупать.
В ассортименте магазина Пэлтроу также представлены ароматические свечи «Руки прочь от моей вагины»
, которые актриса выпустила в поддержку репродуктивных женщин, спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии и многое другое.
обсуждение >>