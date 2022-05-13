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Гвинет Пэлтроу представила люксовые подгузники из шерсти альпаки и янтаря

13 мая
2022 год

Лайфстайл >>
13 мая 2022
Гвинет Пэлтроу продолжает удивлять нестандартным подходом к активизму: актриса представила детские подгузники с натуральной шерстью альпаки, декоративной аппликацией из янтаря и ароматом жасмина, которые стоят 120 долларов за упаковку из 12 штук. Таким образом Гвинет решила привлечь внимание к проблеме бедности и налоговой системе США: в 33 штатах подгузники считаются «предметом роскоши» и облагаются повышенным налогом, из-за чего каждая третья семья не может позволить себе их покупать.

Гвинет Пэлтроу представила люксовые подгузники из шерсти альпаки и янтаря

Гвинет Пэлтроу представила люксовые подгузники из шерсти альпаки и янтаря

В ассортименте магазина Пэлтроу также представлены ароматические свечи «Руки прочь от моей вагины», которые актриса выпустила в поддержку репродуктивных женщин, спреи от энергетических вампиров, нефритовые камни для повышения сексуальной энергии и многое другое.
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Гвинет Пэлтроу представила люксовые подгузники из шерсти альпаки и янтаря фотографии
Гвинет Пэлтроу представила люксовые подгузники из шерсти альпаки и янтаря фотографии
Гвинет Пэлтроу представила люксовые подгузники из шерсти альпаки и янтаря фотографии
Гвинет Пэлтроу представила люксовые подгузники из шерсти альпаки и янтаря фотографии
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