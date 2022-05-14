Шоу Эллен ДеДженерес закрывается

В сентябре прошлого года стало известно, что новый 19-й сезон «Шоу Эллен ДеДженерес» станет последним. 26 мая выйдет финальный эпизод программы, гостем которого станет актриса сериалов «Друзья» и «Утреннее шоу»Дженнифер Энистон.
фото: Дженнифер Энистон и Эллен ДеДженерес
Энистон была первой, кого ведущая Эллен ДеДженерес пригласила на своё шоу в 2003 году. С тех пор актриса неоднократно появлялась в эфире, а заключительный эпизод «The Ellen Show» станет 20-м с её участием. Кроме Дженнифер в шоу примут участие певицы Пинк и Билли Айлиш. О закрытии программы Эллен ДеДженерес объявила год назад – ведущая объяснила это решение желанием сменить деятельность, продолжить карьеру в кино и заняться проектами по защите животных и окружающей среды.
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