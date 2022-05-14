Валерия Гай Германика продаёт на «Авито» свой фильм про Александра Емельяненко за 50 млн рублей

Валерия Гай Германика
продаёт на «Авито»
свой фильм про бойца ММА Александра Емельяненко
за 50 миллионов рублей. Об этом режиссёр сообщила в своём Телеграм-канале
.
«Мега новость! Я продаю свой фильм на «Авито» и, думаю, скоро загружу на NFT. Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретёт»
, – написала Валерия. В описании фильма на «Авито» режиссёр отметила, что это «уникальный запрещённый фильм культового режиссёра»
, который станет «отличным дополнением в вашу частную коллекцию бесценных вещей»
. Документальный фильм рассказывает о жизни Александра Емельяненко, а также скандалах вокруг него. Картина вышла в 2020 году, но не получила прокатного удостоверения.
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