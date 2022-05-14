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Валерия Гай Германика продаёт на «Авито» свой фильм про Александра Емельяненко за 50 млн рублей

14 мая
2022 год

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14 мая 2022
Валерия Гай Германика продаёт на «Авито» свой фильм про бойца ММА Александра Емельяненко за 50 миллионов рублей. Об этом режиссёр сообщила в своём Телеграм-канале.

Валерия Гай Германика продаёт на «Авито» свой фильм про Александра Емельяненко за 50 млн рублей

«Мега новость! Я продаю свой фильм на «Авито» и, думаю, скоро загружу на NFT. Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретёт», – написала Валерия. В описании фильма на «Авито» режиссёр отметила, что это «уникальный запрещённый фильм культового режиссёра», который станет «отличным дополнением в вашу частную коллекцию бесценных вещей». Документальный фильм рассказывает о жизни Александра Емельяненко, а также скандалах вокруг него. Картина вышла в 2020 году, но не получила прокатного удостоверения.
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Валерия Гай Германика продаёт на «Авито» свой фильм про Александра Емельяненко за 50 млн рублей фотографии
Валерия Гай Германика продаёт на «Авито» свой фильм про Александра Емельяненко за 50 млн рублей фотографии
Валерия Гай Германика продаёт на «Авито» свой фильм про Александра Емельяненко за 50 млн рублей фотографии
Валерия Гай Германика продаёт на «Авито» свой фильм про Александра Емельяненко за 50 млн рублей фотографии
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