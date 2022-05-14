«Он совершенно точно выразил мои мысли»: Андрей Звягинцев поддержал Максима Галкина

«Когда объявляют предателем родины тех, кто её покинул, то мне хочется реверснуть и вернуть это тем, кто такое говорит. Уехавших записывают в какие-то списки. Кого-то ждут, когда он наконец-то объявится. Галкин вот опубликовал видео. Он совершенно точно выражает и мои мысли тоже. Мою родину предали те, кто совершил это необратимое и ужасное действие», – сказал Андрей.
Также режиссёр отметил, что планирует вернуться к работе и продолжить снимать кино: «Я не теряю надежды и абсолютно свято верю, что в России есть голоса. Нельзя её списывать с доски и сказать, что российской культуры не существует. С этим я никогда не соглашусь. Потому что это какое-то состояние времени».
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