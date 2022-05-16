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16 мая 2022
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В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
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16 мая 2022
13 мая в кинотеатре «Москва» прошел специальный показ финальной серии второго сезона сериала
«Триггер»
с
Максимом Матвеевым
в главной роли. Среди гостей показа были
Екатерина Варнава
,
Роман Маякин
,
Андрей Мерзликин
,
Сабина Ахмедова
,
Маргарита Аброськина
,
Игорь Костолевский
и другие.
Гости показа первыми узнали
волнующую новость о том, сериал ждёт полнометражное продолжение
, в котором одну из главных ролей сыграет
Ирина Старшенбаум
.
фото: Максим Матвеев
фото: Игорь Костолевский
фото: Екатерина Варнава
фото: Даша Чаруша
фото: Сабина Ахмедова
фото: Андрей Мерзликин
фото: Ангелина Стречина
фото: Роман Маякин
фото: Лена Тронина
фото: Маргарита Аброськина
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№ 4
Валерия Верещаго
17.05.2022 - 18:20
Максим Матвеев очень талантлив , а новый образ наверное для роли
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№ 3
наталия федорова
17.05.2022 - 16:56
какая же страшная тронина похожая на зверушку.С фигуой просто атас.Толи мальчик толи девочка. П.Кто же ее впихнул в сериа.нельзя ее вообще нигде снимать.а вырезать все эпизоды с ней.
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№ 2
what_a_world
17.05.2022 - 09:32
Матвеев, конечно, очень талантливый актер! Столько перевоплощений его помню - и театральных, и экранных. А скоро еще и полный метр с ним в главной роли
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№ 1
Lusia Happy
17.05.2022 - 09:29
Варнава как будто себе скулы сделала или губы больше. в общем, какой-то совсем худой выглядит(( но вообще это единственный человек на памяти, кому пошла пластика
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Всего сообщений: 4
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Российские сериалы
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