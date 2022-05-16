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В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский

16 мая
2022 год

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16 мая 2022
13 мая в кинотеатре «Москва» прошел специальный показ финальной серии второго сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. Среди гостей показа были Екатерина Варнава, Роман Маякин, Андрей Мерзликин, Сабина Ахмедова, Маргарита Аброськина, Игорь Костолевский и другие.
Гости показа первыми узнали волнующую новость о том, сериал ждёт полнометражное продолжение, в котором одну из главных ролей сыграет Ирина Старшенбаум.

В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
фото: Максим Матвеев

В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
фото: Игорь Костолевский

В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
фото: Екатерина Варнава

В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
фото: Даша Чаруша

В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
фото: Сабина Ахмедова

В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
фото: Андрей Мерзликин

В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
фото: Ангелина Стречина

В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
фото: Роман Маякин

В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
фото: Лена Тронина

В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский
фото: Маргарита Аброськина
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обсуждение >>
№ 4
Валерия Верещаго   17.05.2022 - 18:20
Максим Матвеев очень талантлив , а новый образ наверное для роли читать далее>>
№ 3
наталия федорова   17.05.2022 - 16:56
какая же страшная тронина похожая на зверушку.С фигуой просто атас.Толи мальчик толи девочка. П.Кто же ее впихнул в сериа.нельзя ее вообще нигде снимать.а вырезать все эпизоды с ней. читать далее>>
№ 2
what_a_world   17.05.2022 - 09:32
Матвеев, конечно, очень талантливый актер! Столько перевоплощений его помню - и театральных, и экранных. А скоро еще и полный метр с ним в главной роли читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   17.05.2022 - 09:29
Варнава как будто себе скулы сделала или губы больше. в общем, какой-то совсем худой выглядит(( но вообще это единственный человек на памяти, кому пошла пластика читать далее>>
Всего сообщений: 4
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В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский фотографии
В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский фотографии
В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский фотографии
В потоке, в моменте: Максим Матвеев, Екатерина Варнава и Игорь Костолевский фотографии
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