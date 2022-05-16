Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук

14 мая в Нью-Йорке состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Очень странные дела»
, производство которого началось ещё в феврале 2020 года, но, как и многие проекты, затянулось из-за пандемии. Премьеру посетили исполнители главных ролей в полном составе: Вайнона Райдер
, Дэвид Харбор
, Милли Бобби Браун
, Финн Вулфард
, Наталия Дайер
, Джо Кири
, Чарли Хитон
, Майя Хоук
, Джейми Кэмпбелл Бауэр
и другие. Также на премьере побывали Лив Шрайбер
, Майк Майерс
и Констанс Зиммер
.
фото: Вайнона Райдер
фото: Милли Бобби Браун
фото: Майя Хоук
фото: Джо Кири
фото: Финн Вулфард
фото: Наталья Дайер
фото: Дэвид Харбор
фото: Ноа Шнап
фото: Джейми Кэмпбелл Бауэр
фото: Лив Шрайбер с ребёнком фото: Констанс Зиммер
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