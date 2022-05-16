Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук

16 мая
2022 год

Лайфстайл >>
16 мая 2022
14 мая в Нью-Йорке состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Очень странные дела», производство которого началось ещё в феврале 2020 года, но, как и многие проекты, затянулось из-за пандемии. Премьеру посетили исполнители главных ролей в полном составе: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Наталия Дайер, Джо Кири, Чарли Хитон, Майя Хоук, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие. Также на премьере побывали Лив Шрайбер, Майк Майерс и Констанс Зиммер.

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Вайнона Райдер

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Милли Бобби Браун

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Майя Хоук

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Джо Кири

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Финн Вулфард

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Наталья Дайер

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Дэвид Харбор

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Ноа Шнап

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Джейми Кэмпбелл Бауэр

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Лив Шрайбер с ребёнком

Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук
фото: Констанс Зиммер

фото: Legion-media
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
what_a_world   17.05.2022 - 09:35
Обалдеть, конечно, как они сильно все выросли! Просто я перестала смотреть сериал где-то на 1-2 сезоне и разница прям отчетливо видна читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   17.05.2022 - 09:27
ой, мили бобби браун ооооочень взросло стала выглядеть. ну прям капец для ребенка)) хотя конечно она уже не ребенок, но выглядит прям жесть читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Джейми Кэмпбелл БауэрМилли Бобби БраунФинн ВулфардНаталья ДайерКонстанс ЗиммерДжо КириМайк МайерсГатен МатараццоДэйкр МонтгомериВайнона РайдерСэди СинкДэвид ХарборЧарли ХитонМайя ХоукНоа ШнапЛев Шрайбер
фильмы
Очень странные дела

фотографии >>
Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук фотографии
Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук фотографии
Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук фотографии
Очень странные дела: Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Майя Хоук фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Мазаева
15 мая ушла из жизни актриса Нина Мазаева.
Ренат Ибрагимов
14 мая ушёл из жизни певец Ренат Ибрагимов.

День рождения >>

Сергей Аброскин
Игнатий Акрачков
Мария Бортник
Евгений Волоцкий
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Натаниел Паркер
Карел Роден
Тина Фей
Адриан Ховен
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Приплыли!
чёрная комедия
Россия, 2022
Клон
драма, научная фантастика, триллер
США, Финляндия, 2021
Узник
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2019
Будь моими глазами
детектив, драма, криминальный фильм, социальная драма, триллер
Канада, 2021
Крутые яйца 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Андрей Сахаров. По ту сторону окна…
биография
Россия, 2022
Марадона. Гибель бога
спортивный фильм
Аргентина, 2021
Ника
биография, драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Особые приметы: красавчик
комедия
Италия, 1983
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram