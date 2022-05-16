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Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс

16 мая
2022 год

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16 мая 2022
На днях в калифорнийском Сан-Диего прошёл показ новой круизной коллекции Louis Vuitton, собравший рекордное количество звёздных гостей, большая часть которых - амбассадоры бренда. Среди которых были замечены Хлоя Грейс Морец, Леа Сейду, Эмма Робертс, Джемма Чан, Ана де Армас, Лесли Манн, Стейси Мартин и другие.

Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс
фото: Ана де Армас

Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс
фото: Стейси Мартин

Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс
фото: Фиби Дайневор

Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс
фото: Мод Апатоу

Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс
фото: Эмма Робертс

Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс
фото: Лесли Манн

Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс
фото: Леа Сейду

Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс
фото: Хлоя Грейс Морец

Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс
фото: Джемма Чан

Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс
фото: Самара Уивинг
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обсуждение >>
№ 2
what_a_world   17.05.2022 - 09:35
Что-то Ана де Армас не очень красивый наряд выбрала, одежда как будто сильно портит ее фигуру, она же прям красивая!( читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   17.05.2022 - 09:24
очень забавно видеть звезд в одинаковых сапогах)) ну договорились бы хоть ахахах. вообще удивляет хлоя грейс морец, которая уже давно нигде не снималась, а на тусовки приходит читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс фотографии
Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс фотографии
Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс фотографии
Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс фотографии
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