Парад сапог: Ана де Армас, Леа Сейду и Эмма Робертс

На днях в калифорнийском Сан-Диего прошёл показ новой круизной коллекции Louis Vuitton, собравший рекордное количество звёздных гостей, большая часть которых - амбассадоры бренда. Среди которых были замечены Хлоя Грейс Морец
, Леа Сейду
, Эмма Робертс
, Джемма Чан
, Ана де Армас
, Лесли Манн
, Стейси Мартин
и другие.
фото: Ана де Армас
фото: Стейси Мартин
фото: Фиби Дайневор
фото: Мод Апатоу
фото: Эмма Робертс
фото: Лесли Манн
фото: Леа Сейду
фото: Хлоя Грейс Морец
фото: Джемма Чан фото: Самара Уивинг
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