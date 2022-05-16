Четыре свадьбы и одно венчание: Александр Гордон женился в пятый раз

Телеведущий и режиссёр Александр Гордон только на работе излучает скепсис, в личной же жизни он неисправимый оптимист - ведь к своим 58 годам и пятой жене он так и не потерял веру в институт брака. Наоборот, юбилейную свадьбу Гордон решил отпраздновать с размахом и закрепить бюрократическую процедуру обрядом венчания. Новая жена Александра, арфистка София Каландадзе, младше него на 38 лет. Супруги познакомились ещё в 2018 году.
Согласно изданию «СтарХит», свадьба состоялась ещё несколько месяцев назад, а 15 мая супруги обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.
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