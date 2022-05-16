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Четыре свадьбы и одно венчание: Александр Гордон женился в пятый раз

16 мая
2022 год

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16 мая 2022
Телеведущий и режиссёр Александр Гордон только на работе излучает скепсис, в личной же жизни он неисправимый оптимист - ведь к своим 58 годам и пятой жене он так и не потерял веру в институт брака. Наоборот, юбилейную свадьбу Гордон решил отпраздновать с размахом и закрепить бюрократическую процедуру обрядом венчания. Новая жена Александра, арфистка София Каландадзе, младше него на 38 лет. Супруги познакомились ещё в 2018 году.

Четыре свадьбы и одно венчание: Александр Гордон женился в пятый раз

Согласно изданию «СтарХит», свадьба состоялась ещё несколько месяцев назад, а 15 мая супруги обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.

Четыре свадьбы и одно венчание: Александр Гордон женился в пятый раз

Четыре свадьбы и одно венчание: Александр Гордон женился в пятый раз

Со своей предыдущей женой, актрисой Нозанин Абдулвасиевой, Александр развёлся два года назад, прожив с ней шесть лет в браке. Александр и Нозанин воспитывают двух сыновей Александра и Фёдора.

Четыре свадьбы и одно венчание: Александр Гордон женился в пятый раз
фото: Александр с Нозанин Абдулвасиевой
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обсуждение >>
№ 5
Купа Купыч   17.05.2022 - 20:32
Когда-то читал, что в таких случаях психологи отсылают к недостатку внимания со стороны матерей к сыновьям в детском возрасте. читать далее>>
№ 4
mkodpto   17.05.2022 - 19:20
Смешно... читать далее>>
№ 3
Сергей Алексеевич   17.05.2022 - 13:29
No comment. читать далее>>
№ 2
what_a_world   17.05.2022 - 09:37
Ох, такой он, конечно, любвеобильный мужчина! Причем с четким типажом в выборе женщин)) Но дай бог, чтобы этот раз был навсегда читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   17.05.2022 - 09:23
я конечно верю в любовь разных возрастов, но когда девушка младше на 38 лет, это немного пугает... но да ладно, не наше право их судить. совет да любовь! читать далее>>
Всего сообщений: 5
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