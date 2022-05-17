СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская

16 мая в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Нулевой пациент»
, посвящённого первой вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице в Элисте. Сериал представили зрителям режиссёры Сергей Трофимов
и Евгений Стычкин
, актёры Аскар Ильясов
, Иван Добронравов
, Алексей Маклаков
, а также виртуальный Никита Ефремов
, вышедший на связь со зрителями из солнечного Бали.
Среди гостей премьеры были Стася Милославская
, Зоя Бербер
, Ольга Сутулова
, Павел Табаков
, Сергей Бурунов
, Виктор Добронравов
и другие.
фото: Зоя Бербер
фото: Павел Табаков
фото: Стася Милославская
фото: Елизавета Шакира
фото: Аскар Ильясов
фото: Ольга Сутулова
фото: Виктор Добронравов
фото: Алексей Маклаков
фото: Александра Черкасова-Служитель
фото: Евгений Стычкин
фото: Роман Маякин с гостьей премьеры
фото: Виктория Агалакова
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