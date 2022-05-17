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СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская

17 мая
2022 год

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17 мая 2022
16 мая в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Нулевой пациент», посвящённого первой вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице в Элисте. Сериал представили зрителям режиссёры Сергей Трофимов и Евгений Стычкин, актёры Аскар Ильясов, Иван Добронравов, Алексей Маклаков, а также виртуальный Никита Ефремов, вышедший на связь со зрителями из солнечного Бали.
Среди гостей премьеры были Стася Милославская, Зоя Бербер, Ольга Сутулова, Павел Табаков, Сергей Бурунов, Виктор Добронравов и другие.

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Зоя Бербер

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Павел Табаков

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Стася Милославская

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Елизавета Шакира

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Аскар Ильясов

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Ольга Сутулова

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Виктор Добронравов

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Алексей Маклаков

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Александра Черкасова-Служитель

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Евгений Стычкин

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Роман Маякин с гостьей премьеры

СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская
фото: Виктория Агалакова

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обсуждение >>
№ 3
Кира Бартош   18.05.2022 - 13:34
... Ну да, прям художественное пособие.Обязательно было Элисту указывать? Люди которые пережили этот ужас, должны его еще раз пережить, посмотрев этот фильм? Не знаю живы ли эти люди, больше 30 лет прошло,... читать далее>>
№ 2
Lusia Happy   18.05.2022 - 09:27
ого, вполне неожиданно для россии. в открытую сказать о заболевании и еще фильм об этом снять. это круто! молодцы! читать далее>>
№ 1
what_a_world   18.05.2022 - 09:13
Вообще очень классно, что у нас наконец стали говорить о таких темах, а не замалчивать их! В конце концов, болезнь существует и по сей день и важно показывать, как от нее защититься и как с ней жить читать далее>>
Всего сообщений: 3
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блеск и нищета красных дорожекпремьераРоссийские сериалыстиль
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СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская фотографии
СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская фотографии
СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская фотографии
СПИД в СССР: Ольга Сутулова, Павел Табаков и Стася Милославская фотографии
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