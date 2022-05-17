Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк

17 мая
2022 год

Лайфстайл >>
17 мая 2022
На днях в Театре Наций состоялся премьерный показ спектакля «Кабаре» в постановке Евгения Писарева - сценической вариации одноименного мюзикла Джона Кандера, получившего всемирную известность благодаря экранизации Боба Фосса с Лайзой Миннелли в главной роли.
В постановке Писарева роль Салли Боулз досталась Александре Урсуляк и Юлии Чураковой, Клиффорда Брэдшоу играет Сергей Кемпо, а Денис Суханов и Олег Савцов делят роль конферансье.

Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк

Среди гостей премьеры были Олег Меньшиков, Евгений Миронов, Юлия Меньшова и Вера Алентова, Константин Райкин, Валерий Сюткин и другие.

Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк
фото: Евгений Миронов

Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк
фото: Юлия Меньшова и Вера Алентова

Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк
фото: Александра Урсуляк и Мария Ревякина

Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк
фото: Константин Райкин

Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк
фото: Олег Меньшиков

Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк
фото: Алена Бабенко и Алексей Гуськов

Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк
фото: Валерий Сюткин
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Lusia Happy   18.05.2022 - 09:24
ой ну Меньшиков это конечно просто прекрасный кадр. и модный, и выглядит отлично. ну просто насмотреться невозможно. очень классно! читать далее>>
№ 1
what_a_world   18.05.2022 - 09:15
Радует, что собрался хороший состав людей на премьеру! Все-таки премьеры в Театре Наций всегда были чем-то важным и грех на такое не прийти читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Александра Урсуляк и Сергей Кемпо выступят в «Кабаре»
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстильтеатральная премьера
персоны
Вера АлентоваАлёна БабенкоМихаил БарщевскийМарина БрусникинаАлексей ГуськовСергей КемпоИрина ЛачинаНиколай Лебедев (III)Олег МеньшиковЮлия МеньшоваЛайза МиннеллиЕвгений МироновЕвгений ПисаревКонстантин РайкинЛариса РубальскаяОлег СавцовДенис СухановВалерий СюткинАлександра УрсулякБоб Фосс
фильмы
Кабаре
театры
Театр Наций

фотографии >>
Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк фотографии
Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк фотографии
Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк фотографии
Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Мазаева
15 мая ушла из жизни актриса Нина Мазаева.
Ренат Ибрагимов
14 мая ушёл из жизни певец Ренат Ибрагимов.

День рождения >>

Сергей Аброскин
Игнатий Акрачков
Мария Бортник
Евгений Волоцкий
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Натаниел Паркер
Карел Роден
Тина Фей
Адриан Ховен
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Приплыли!
чёрная комедия
Россия, 2022
Клон
драма, научная фантастика, триллер
США, Финляндия, 2021
Узник
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2019
Будь моими глазами
детектив, драма, криминальный фильм, социальная драма, триллер
Канада, 2021
Крутые яйца 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Андрей Сахаров. По ту сторону окна…
биография
Россия, 2022
Марадона. Гибель бога
спортивный фильм
Аргентина, 2021
Ника
биография, драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Особые приметы: красавчик
комедия
Италия, 1983
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram