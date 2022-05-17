Интербеллум: Юлия Меньшова, Олег Меньшиков и Александра Урсуляк

На днях в Театре Наций
состоялся премьерный показ спектакля «Кабаре» в постановке Евгения Писарева
- сценической вариации одноименного мюзикла Джона Кандера
, получившего всемирную известность благодаря экранизации Боба Фосса
с Лайзой Миннелли
в главной роли.
В постановке Писарева роль Салли Боулз досталась Александре Урсуляк
и Юлии Чураковой
, Клиффорда Брэдшоу играет Сергей Кемпо
, а Денис Суханов
и Олег Савцов
делят роль конферансье.
Среди гостей премьеры были Олег Меньшиков
, Евгений Миронов
, Юлия Меньшова
и Вера Алентова
, Константин Райкин
, Валерий Сюткин
и другие.
фото: Евгений Миронов
фото: Юлия Меньшова и Вера Алентова
фото: Александра Урсуляк и Мария Ревякина
фото: Константин Райкин
фото: Олег Меньшиков
фото: Алена Бабенко и Алексей Гуськов фото: Валерий Сюткин
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