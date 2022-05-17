Виталий Манский заявил, что на фестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета»

Режиссёр и организатор фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталий Манский заявил в интервью Ксении Собчак
, что подавляющее большинство российских фестивалей существуют исключительно ради освоения бюджета.
«Как правило, это фестивали патриотического толка. Ну, например, «Волоколамский рубеж». Или что-то такое спортивное, например, в Красногорске есть фестиваль спортивного кино. Реальных фестивалей в стране - в самом широком пропуске - не больше десяти. Государство выделяет деньги не менее ста фестивалям. Если добавить ещё деньги региональные - получается около двухсот фестивалей. Соответственно, 198 - осваивают бюджет, реально существуют - 10»
.
К реально существующим Манский причисляет в первую очередь фестиваль «Кинотавр» и фестиваль Никиты Михалкова
ММКФ. Однако, с последним, по мнению Манского, всё совсем не чисто.
«Воруется на ММКФ не меньше 85% бюджета. Потому что я как фестивальный менеджер могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит в лучшем случае 15% от тех сумм, которые он получает напрямую от государства. Готов в суде отстаивать свою правоту по этому вопросу»
.
«Есть фестиваль, где вообще не воруют - это «Кинотавр». Потому что те деньги, которые дирекция Кинотавра получает от государства, являются, ну наверное, в лучшем случае половиной, а может и меньшей частью затрат»
.
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