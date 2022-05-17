Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Виталий Манский заявил, что на фестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета»

17 мая
2022 год

Лайфстайл >>
17 мая 2022
Режиссёр и организатор фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталий Манский заявил в интервью Ксении Собчак, что подавляющее большинство российских фестивалей существуют исключительно ради освоения бюджета.

Виталий Манский заявил, что на фестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета»

«Как правило, это фестивали патриотического толка. Ну, например, «Волоколамский рубеж». Или что-то такое спортивное, например, в Красногорске есть фестиваль спортивного кино. Реальных фестивалей в стране - в самом широком пропуске - не больше десяти. Государство выделяет деньги не менее ста фестивалям. Если добавить ещё деньги региональные - получается около двухсот фестивалей. Соответственно, 198 - осваивают бюджет, реально существуют - 10».

К реально существующим Манский причисляет в первую очередь фестиваль «Кинотавр» и фестиваль Никиты Михалкова ММКФ. Однако, с последним, по мнению Манского, всё совсем не чисто.

Виталий Манский заявил, что на фестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета»

«Воруется на ММКФ не меньше 85% бюджета. Потому что я как фестивальный менеджер могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит в лучшем случае 15% от тех сумм, которые он получает напрямую от государства. Готов в суде отстаивать свою правоту по этому вопросу».

«Есть фестиваль, где вообще не воруют - это «Кинотавр». Потому что те деньги, которые дирекция Кинотавра получает от государства, являются, ну наверное, в лучшем случае половиной, а может и меньшей частью затрат».
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
громов михаил   18.05.2022 - 18:35
Манский вечный нытик и лжец! читать далее>>
№ 4
Alexey Golovanov   18.05.2022 - 13:11
А сам Манский? Вся киноиндустрия существует только ради освоения бюджета читать далее>>
№ 3
Lusia Happy   18.05.2022 - 09:21
да а ничего удивительного)) а потом спрашивается, почему у нас россия такая - да потому что менталитет такой. у всех желание есть нажиться читать далее>>
№ 2
what_a_world   18.05.2022 - 09:16
Ну спасибо, что хоть какие-то фестивали держат планку и не осваивают деньги. Странно было бы ожидать, что при таких бюджетах все до копейки шло бы на правой дело (хотя так и должно быть) читать далее>>
№ 1
Вилли Разумовский   18.05.2022 - 00:54
Зависть - плохое чувство)) читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
деньгиКинотаврММКФмнение
персоны
Виталий МанскийНикита МихалковКсения Собчак

фотографии >>
Виталий Манский заявил, что на фестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета» фотографии
Виталий Манский заявил, что на фестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета» фотографии
Виталий Манский заявил, что на фестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета» фотографии
Виталий Манский заявил, что на фестивале Никиты Михалкова «воруется не меньше 85% бюджета» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Мазаева
15 мая ушла из жизни актриса Нина Мазаева.
Ренат Ибрагимов
14 мая ушёл из жизни певец Ренат Ибрагимов.

День рождения >>

Сергей Аброскин
Игнатий Акрачков
Мария Бортник
Евгений Волоцкий
Анастасия Иванова (II)
Владимир Качан
Александр Кобзарь
Виталия Корниенко
Ольга Ломоносова
Эмилия Вашариова
Массимо Джиротти
Натаниел Паркер
Карел Роден
Тина Фей
Адриан Ховен
Юнь-Фат Чоу
все родившиеся 18 мая >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Приплыли!
чёрная комедия
Россия, 2022
Клон
драма, научная фантастика, триллер
США, Финляндия, 2021
Узник
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2019
Будь моими глазами
детектив, драма, криминальный фильм, социальная драма, триллер
Канада, 2021
Крутые яйца 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Андрей Сахаров. По ту сторону окна…
биография
Россия, 2022
Марадона. Гибель бога
спортивный фильм
Аргентина, 2021
Ника
биография, драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Особые приметы: красавчик
комедия
Италия, 1983
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен