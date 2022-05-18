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Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания

18 мая
2022 год

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18 мая 2022
Два года назад Хлоя Севиньи вышла замуж за галериста Синишу Маковича, но отпраздновать это событие с размахом в разгар пандемии коронавируса молодожёны никак не могли. К тому же Хлоя была на седьмом месяце беременности и готовилась к рождению первенца. Спустя два года актриса решила закрыть гештальт и устроить себе свадьбу века - с тремя сменными нарядами, часовенкой и ледяными лебедями. Церемония прошла в два акта: сначала гости собрались у небольшой церквушки в Коннектикуте, а затем на вечеринке в нью-йоркском ночном клубе Paul's Casablanca.

Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания

Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания

Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания

Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания

Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания

Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания

Среди гостей этого умеренно роскошного торжества были замечены режиссёр Джим Джармуш и актриса Наташа Лионн.

Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания
фото: Джим Джармуш

Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания
фото: Наташа Лионн
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обсуждение >>
№ 2
Lusia Happy   18.05.2022 - 09:20
платья одно другого хуже. ну ладно, последнее еще вроде ничего) но все равно выглядит че то как-то не очень)) не одна из моих любимых свадеб читать далее>>
№ 1
what_a_world   18.05.2022 - 09:18
Какое оригинальное платье в одной из вариаций.. Но вообще интересная идея - праздновать свадьбу спустя несколько лет! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания фотографии
Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания фотографии
Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания фотографии
Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания фотографии
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