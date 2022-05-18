Хлоя Севиньи отпраздновала свадьбу спустя два года после бракосочетания

Два года назад Хлоя Севиньивышла замуж за галериста Синишу Маковича, но отпраздновать это событие с размахом в разгар пандемии коронавируса молодожёны никак не могли. К тому же Хлоя была на седьмом месяце беременности и готовилась к рождению первенца. Спустя два года актриса решила закрыть гештальт и устроить себе свадьбу века - с тремя сменными нарядами, часовенкой и ледяными лебедями. Церемония прошла в два акта: сначала гости собрались у небольшой церквушки в Коннектикуте, а затем на вечеринке в нью-йоркском ночном клубе Paul's Casablanca.
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