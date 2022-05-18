Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур

Вчера во Франции на Лазурном берегу открылся 75-й Каннский кинофестиваль. Фильмом открытия стала зомби-комедия Мишеля Хазанавичуса «Окончательный монтаж»
– ремейк фильма Синъитиро Уэды «Зомби одним планом!»
, который стал культовым фильмом в Японии. Первыми в этот вечер по красной дорожке прошлись Мерьем Узерли
, Ева Лонгория
, Джулианна Мур
, Лашана Линч
, Виктория Боня
, Кэтрин Лэнгфорд
и другие.
фото: Мерьем Узерли
75-й фестиваль станет последним для директора Пьера Лескюра
, который занимал этот пост много лет и теперь уходит в отставку. Его сменит первая женщина-директор Айрис Кноблох
.
фото: Джулианна Мур
фото: Ева Лонгория
фото: Лашана Линч
фото: Ребекка Холл и Дипика Падуконе
фото: Хофит Голан и Виктория Боня
фото: Кэтрин Лэнгфорд фото: Беренис Бежо
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