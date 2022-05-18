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Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур

18 мая
2022 год

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18 мая 2022
Вчера во Франции на Лазурном берегу открылся 75-й Каннский кинофестиваль. Фильмом открытия стала зомби-комедия Мишеля Хазанавичуса «Окончательный монтаж» – ремейк фильма Синъитиро Уэды «Зомби одним планом!», который стал культовым фильмом в Японии. Первыми в этот вечер по красной дорожке прошлись Мерьем Узерли, Ева Лонгория, Джулианна Мур, Лашана Линч, Виктория Боня, Кэтрин Лэнгфорд и другие.

Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур
фото: Мерьем Узерли

75-й фестиваль станет последним для директора Пьера Лескюра, который занимал этот пост много лет и теперь уходит в отставку. Его сменит первая женщина-директор Айрис Кноблох.

Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур
фото: Джулианна Мур

Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур
фото: Ева Лонгория

Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур
фото: Лашана Линч

Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур
фото: Ребекка Холл и Дипика Падуконе

Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур
фото: Хофит Голан и Виктория Боня

Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур
фото: Кэтрин Лэнгфорд

Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур
фото: Беренис Бежо
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Зомби одним планом!Окончательный монтаж

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Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур фотографии
Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур фотографии
Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур фотографии
Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур фотографии
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