«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс

На днях в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялся закрытый показ семейного мультфильма «Приключения Царя». В центре истории – правитель солнечного тридевятого королевства, который отправляется на Олимпиаду в Грецию и берёт с собой всю свою шумную семью: жену, смышленую дочурку, острую на язык тёщу и даже ручного аиста. С такой поддержкой — победа гарантирована! Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя, который хочет погубить правителя за пределами его страны и занять трон. Среди первых гостей премьеры были Елена Захарова, Ассоль, Анна Пескова, Алиса Вокс, Екатерина Директоренко, блогер Kate Brush, Екатерина Радченко, Владислава Ермолаева и другие.
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