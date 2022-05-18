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«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс

18 мая
2022 год

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18 мая 2022
На днях в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялся закрытый показ семейного мультфильма «Приключения Царя». В центре истории – правитель солнечного тридевятого королевства, который отправляется на Олимпиаду в Грецию и берёт с собой всю свою шумную семью: жену, смышленую дочурку, острую на язык тёщу и даже ручного аиста. С такой поддержкой — победа гарантирована! Но только вот незадача: их буквально по пятам преследует заклятый враг царя, который хочет погубить правителя за пределами его страны и занять трон. Среди первых гостей премьеры были Елена Захарова, Ассоль, Анна Пескова, Алиса Вокс, Екатерина Директоренко, блогер Kate Brush, Екатерина Радченко, Владислава Ермолаева и другие.

«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс
фото: Елена Захарова

«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс
фото: Ассоль

«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс
фото: Алиса Вокс

«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс
фото: Анна Пескова

«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс
фото: Екатерина Директоренко

«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс
фото: Блогер KATE BRUSH с сыном

«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс
фото: Владислава Ермолаева

«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс
фото: Екатерина Радченко
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«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс фотографии
«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс фотографии
«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс фотографии
«Приключения Царя»: Елена Захарова, Анна Пескова и Алиса Вокс фотографии
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