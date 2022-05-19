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Эмбер Хёрд призналась во лжи

19 мая
2022 год

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19 мая 2022

В Вирджинии продолжается судебный процесс по делу о клевете между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. В минувший понедельник состоялся перекрёстный допрос экс-спругов, во время которого Эмбер пожаловалась на неудачи в карьере из-за развода, а также призналась, что оставила себе деньги Деппа, вместо того, чтобы отдать их на благотворительность.

Эмбер Хёрд призналась во лжи
фото: Эмбер Хёрд и Джонни Депп в суде

После того, как Джонни обвинил Эмбер в клевете, создатели фильма «Аквамен-2» приняли решение вырезать большинство сцен с её участием. В суде актриса пожаловалась, что ей «пришлось тяжело бороться, чтобы спасти свою карьеру»: «Я упустила многие возможности. Я боролась за то, чтобы продолжить сниматься в кино. Эта возможность появилась вместе с «Акваменом». Мне стоило огромных трудов остаться в «Лиге справедливости», потому что это было время развода», – сказала Эмбер.

В сентябре прошлого года Депп обвинил экс-супругу в незаконном присвоении денег, полученных после развода в 2017 году. Изначально Эмбер утверждала, что хочет потратить эти средства на благотворительность: перечислить их Американскому союзу защиты гражданских свобод, который помогает женщинам, и детскому госпиталю Лос-Анджелеса. На прошедшем заседании Эмбер призналась, что не сделала этого из-за Джонни: «Я не смогла сделать это пожертвование, поскольку Джонни подал на меня в суд в 2019 году. Я всё ещё собираюсь сделать это, но для этого нужно, чтобы он перестал судиться со мной».

Эмбер Хёрд призналась во лжи
фото: Эмбер Хёрд в суде

Также актриса отметила, что до последнего не говорила о насилии со стороны экс-супруга, потому что любила Джонни и не хотела доставить ему неприятностей. Да и вообще – Эмбер устала от судов и хочет как можно скорее вернуться к нормальной жизни: «Я хочу жить дальше. У меня есть ребёнок. Я хочу двигаться дальше. Я хочу, чтобы Джонни тоже двигался дальше. Я хочу, чтобы он оставил меня в покое», – заявила актриса. Также Эмбер опровергла показания Деппа о том, что она испражнялась ему в кровать – по её словам, такое поведение просто «отвратительно».

Во время следующего заседания, во вторник, Эмбер призналась, что последнюю ночь перед разводом она действительно провела с актёром Джеймсом Франко. В распоряжение стороны Деппа попала видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как Хёрд заходит в лифт с Франко, кладёт ему голову на плечо, и они вместе поднимаются в пентхаус: «Да, это Джеймс Франко. Он был моим близким другом. И жил по соседству, буквально по соседству», – прокомментировала видеозапись актриса.

Эмбер Хёрд призналась во лжи
фото: Джеймс Франко и Эмбер Хёрд
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