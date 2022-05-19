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Каннский кинофестиваль раскритиковали из-за Виктории Бони на красной дорожке

19 мая
2022 год

Лайфстайл >>
19 мая 2022
В этом году Каннский кинофестиваль официально отказал в приёме российской делегации и не аккредитовал российских журналистов. Хотя, конечно, организаторы сделали исключение для Кирилла Серебренникова, Андрея Звягинцева и Александра Сокурова (который сам отказался от участия), а также подтвердили заявки журналистам Антону Долину и Денису Катаеву. Однако появление Виктории Бони на красной дорожке у многих вызвало недоумение: в сети нашли её старые фото в футболке с изображением президента России, а также вспомнили пламенные речи против вышек 5G. Пользователи социальных сетей возмутились тем, что человек, который публично поддерживает правительство, оказался на красной дорожке, в то время как российскую делегацию и журналистов не позвали на фестиваль.

Каннский кинофестиваль раскритиковали из-за Виктории Бони на красной дорожке
фото: Виктория Боня


Виктория в ответ обвинила своих критиков в двойных стандартах и заявила, что они просто хотят раздуть скандал: «Почему они не отмечают меня на снимках, где я с Зеленским в одном кадре играю в кино? Причём фотографии в футболке с Владимиром Путиным были сделаны гораздо раньше, чем снят этот фильм. Какие-то двойные стандарты, что ли. Женщина в целом всегда несёт только мир, она никогда не несёт ничего деструктивного. А людям так важно найти какую-то зацепку, чтобы раскачивать. У меня складывается такое впечатление, что людям не нужен мир», – сказала Боня.

Каннский кинофестиваль раскритиковали из-за Виктории Бони на красной дорожке
фото: Кадры из фильма «8 первых свиданий»
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СМИ: Каннский кинофестиваль отказал в аккредитации российским журналистам
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