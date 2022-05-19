Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На звезду «Эйфории» Сидни Суини подал в суд бренд купальников

19 мая
2022 год

Лайфстайл >>
19 мая 2022
На 24-летнюю актрису сериала «Эйфория» Сидни Суини подали в суд. Она согласилась стать лицом новой коллекции бренда купальников LA Collective, однако после того, как компания бесплатно прислала ей вещи в рамках контракта, Сидни расторгла договор без объяснения причин. Актриса не вернула вещи, а позже представили бренда заметили, что как минимум в пяти эпизодах сериала «Эйфория» она носила эти купальники.

На звезду «Эйфории» Сидни Суини подал в суд бренд купальников

В компании заявили, что Сидни использовала купальники без разрешения. Теперь бренд планирует отсудить у актрисы 3 млн долларов – именно такую сумму представители планировали получить от продажи купальников. Сидни ситуацию пока никак не прокомментировала.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
рекламасуд
персоны
Сидни Суини
фильмы
Эйфория

фотографии >>
На звезду «Эйфории» Сидни Суини подал в суд бренд купальников фотографии
На звезду «Эйфории» Сидни Суини подал в суд бренд купальников фотографии
На звезду «Эйфории» Сидни Суини подал в суд бренд купальников фотографии
На звезду «Эйфории» Сидни Суини подал в суд бренд купальников фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Мазаева
15 мая ушла из жизни актриса Нина Мазаева.
Ренат Ибрагимов
14 мая ушёл из жизни певец Ренат Ибрагимов.

День рождения >>

Сергей Бехтерев
Майя Булгакова
Андрей Вальц
Михаил Горевой
Игорь Иванов
Александр Песков
Елена Прудникова
Леонид Харитонов
Владимир Юматов
Матеуш Даменцки
Клаудия Карван
Наталия Орейро
Микеле Плачидо
Элинор Томлинсон
Полли Уокер
Джеймс Фокс
все родившиеся 19 мая >>

Афиша кино >>

Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
Приплыли!
чёрная комедия
Россия, 2022
Клон
драма, научная фантастика, триллер
США, Финляндия, 2021
Узник
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2019
Будь моими глазами
детектив, драма, криминальный фильм, социальная драма, триллер
Канада, 2021
Крутые яйца 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2021
Андрей Сахаров. По ту сторону окна…
биография
Россия, 2022
Марадона. Гибель бога
спортивный фильм
Аргентина, 2021
Ника
биография, драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Особые приметы: красавчик
комедия
Италия, 1983
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен