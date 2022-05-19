На звезду «Эйфории» Сидни Суини подал в суд бренд купальников

На 24-летнюю актрису сериала «Эйфория» Сидни Суини
подали в суд. Она согласилась
стать лицом новой коллекции бренда купальников LA Collective, однако после того, как компания бесплатно прислала ей вещи в рамках контракта, Сидни расторгла договор без объяснения причин. Актриса не вернула вещи, а позже представили бренда заметили, что как минимум в пяти эпизодах сериала «Эйфория» она носила эти купальники.
В компании заявили, что Сидни использовала купальники без разрешения. Теперь бренд планирует отсудить у актрисы 3 млн долларов – именно такую сумму представители планировали получить от продажи купальников. Сидни ситуацию пока никак не прокомментировала.
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