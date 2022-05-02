«Как ты смеешь публично унижать людей?»: Филипп Киркоров обратился к Маргарите Симоньян

«Всё чаще я обращаю внимание на нарастающую внутреннюю агрессию друг к другу. Этого только и хотят наши «западные» партнёры – разжечь внутренние распри. Мы многонациональный народ. Сейчас, когда я вижу клеймение людей, не совсем согласных, травлю людей с альтернативной точкой зрения, людей с другими взглядами, да просто испугавшихся, мне становится горько. Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол. Публичные люди обязаны сейчас объединять, сплачивать людей, призывать к совместному преодолению всех невзгод. А вы начинаете гнобить. Кто к вам обернётся?», – начал своё обращение Филипп.
фото: Маргарита Симоньян
«Маргарита Симоньян очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег. Для чего? Ты держала свечку? Чтобы публично очернять человека и его семью. Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима, как они должны смотреть на свою Родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей. Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на суд твоё грязное белье. А грешки-то есть у каждого. Мы не святые. Перестаньте отрезать куски от нашего общества. От него останется один скелет, на котором с удовольствием спляшут».
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