«Я воплощаю несбывшиеся мечты отца»: Елизавета Моряк о выборе профессии и личных амбициях

26-летняя Елизавета Моряк
поступила в театральный вуз в 16 лет сразу после школы. Сейчас на счету Лизы главные роли в сериалах «Стриптизёры»
, «Любовь в рабочие недели»
, а также в проекте «Сны»
, который скоро появится на экранах. Однако, вспоминая своё детство, Лиза отмечает, что она скорее была «ребёнком без мечты»
, чем целеустремлённой актрисой.
«Я воплощаю несбывшиеся мечты отца. С одной стороны, меня заставили прийти в эту профессию, сказали, что я должна и всё. Я тяжело это переживала, в какой-то момент казалось, что мне это навязали. Уже в 16 лет я окончила экстерном школу и поступила в театральный, уехала из родного города и переехала в общежитие – отец хотел всё и побыстрее. Я не понимала, что это вообще за институт, почему я должна изображать тесто, показывать отвёртку, куда я пришла? Я знала, что не могу подвести отца, что у меня есть билет в одну сторону и одна возможность, за которую я зацепилась»
.
Лиза считает, что отсутствие внутреннего стремления получить «грандиозную»
профессию связно с непростым положением в её семье: «Мне кажется, что я была ребёнком без мечты. Я росла в довольно скромной семье, мы жили в одной комнате, потом родители построили бизнес, встали на ноги, мы переехали в квартиру. Такой опыт не позволял мне кем-то стать или даже на что-то замахнуться, я даже уезжать из родного города не планировала и просто радовалась тому, что есть мама и папа. Как и всем детям, хотелось стать мамой, потом учителем, но кем-то более грандиозным – нет. Только недавно моя подруга из детского сада написала мне сообщение, мол, ещё 10 лет назад, когда мы сидели по подъездам, она не подумала бы, что я стану такой, как сейчас, что она мной гордится»
.
Лиза отмечает, что будет считать себя состоявшейся в профессии тогда, когда её начнут узнавать на улицах: «Когда у меня будет такая медийность, при которой узнают на улице, наверное, я успокоюсь и буду заниматься чем-то другим – мне, например, нравится такое понятие, как семья. Это тоже работа, и мама – это профессия. Еще хотелось бы, конечно, попасть на громкий хитовый проект на ТНТ или СТС, с которым люди будут меня ассоциировать. У меня есть подруга, коллега по цеху, которой 35 лет, а она все никак не может состояться в кино, не имеет семьи, детей, всё время пытается где-то сняться – вот если у меня до 35 не получится, то я просто пойму, что это не моё»
, – рассказала актриса в недавнем интервью
.
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