«Я воплощаю несбывшиеся мечты отца»: Елизавета Моряк о выборе профессии и личных амбициях

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Артист вступился за Максима Галкина и Аллу Пугачёву

«Как ты смеешь публично унижать людей?»: Филипп Киркоров обратился к Маргарите Симоньян

1 мая

«Увидел, влюбился, завоевал!»: Сарик Андреасян и Елизавета Моряк рассказали о своих отношениях

Гармония на съёмочной площадке и за её пределами