В Большом театре отменили ближайшие спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина

В Большом театреотменили балет Кирилла Серебренникова «Нуреев» и оперу Тимофея Кулябина «Дон Паскуале», которые должны были пройти на майских праздниках. Вместо спектакля «Нуреев» покажут «Спартак», а «Дон Паскуале» заменят «Севильским цирюльником». Причины отмены не сообщаются.
фото: Кирилл Серебренников и Тимофей Кулябин
Известно, что оба режиссёра сейчас находят вне России. В конца марта Кирилл Серебренников уехал во Францию, а Тимофей Кулябин в Прагу. На фоне всем известных событий оба режиссёра выступили против действий российского руководства.
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