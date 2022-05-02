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В Большом театре отменили ближайшие спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина

2 мая
2022 год

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2 мая 2022
В Большом театре отменили балет Кирилла Серебренникова «Нуреев» и оперу Тимофея Кулябина «Дон Паскуале», которые должны были пройти на майских праздниках. Вместо спектакля «Нуреев» покажут «Спартак», а «Дон Паскуале» заменят «Севильским цирюльником». Причины отмены не сообщаются.

В Большом театре отменили ближайшие спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина
фото: Кирилл Серебренников и Тимофей Кулябин

Известно, что оба режиссёра сейчас находят вне России. В конца марта Кирилл Серебренников уехал во Францию, а Тимофей Кулябин в Прагу. На фоне всем известных событий оба режиссёра выступили против действий российского руководства.
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В Большом театре отменили ближайшие спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина фотографии
В Большом театре отменили ближайшие спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина фотографии
В Большом театре отменили ближайшие спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина фотографии
В Большом театре отменили ближайшие спектакли Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина фотографии
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