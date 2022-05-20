Сара Джессика Паркер призналась, что больше не общается с Крисом Нотом

В декабре прошлого года исполнителя главной мужской роли в сериале «Секс в большом городе» Криса Нота
сразу три женщины обвинили в домогательствах и попытках изнасилования
. На фоне скандала создатели сериала «И просто так» вырезали
сцену с Крисом из финала, а жена актёра Тара
, по слухам, перестала носить обручальное кольцо. Коллега Нота по сериалу – Сара Джессика Паркер
– в недавнем интервью призналась, что после выдвинутых обвинений ни разу с ним не говорила.
«Я даже не знаю, готова ли я сейчас говорить об этом. Я не отреагировала на скандал должным образом, как это положено продюсеру. Я должна была поработать над этим. Но с тех пор я с ним ни разу не говорила»
, – сказала актриса в интервью The Hollywood Reporter
.
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