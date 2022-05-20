Сара Джессика Паркер призналась, что больше не общается с Крисом Нотом

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20 мая Меган Фокс и Колсон Бейкер сделали татуировки в виде кукол вуду Такие же куклы стоят у возлюбленных дома

20 мая Ева Грин публично поддержала Джонни Деппа Актриса пожелала Джонни справиться со всеми трудностями в этот непростой для него период

19 мая На звезду «Эйфории» Сидни Суини подал в суд бренд купальников Актриса бесплатно получила продукцию бренда, после чего расторгла контракт без объяснения причин