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Сара Джессика Паркер призналась, что больше не общается с Крисом Нотом

20 мая
2022 год

Лайфстайл >>
20 мая 2022
В декабре прошлого года исполнителя главной мужской роли в сериале «Секс в большом городе» Криса Нота сразу три женщины обвинили в домогательствах и попытках изнасилования. На фоне скандала создатели сериала «И просто так» вырезали сцену с Крисом из финала, а жена актёра Тара, по слухам, перестала носить обручальное кольцо. Коллега Нота по сериалу – Сара Джессика Паркер – в недавнем интервью призналась, что после выдвинутых обвинений ни разу с ним не говорила.

Сара Джессика Паркер призналась, что больше не общается с Крисом Нотом

«Я даже не знаю, готова ли я сейчас говорить об этом. Я не отреагировала на скандал должным образом, как это положено продюсеру. Я должна была поработать над этим. Но с тех пор я с ним ни разу не говорила», – сказала актриса в интервью The Hollywood Reporter.
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Сара Джессика Паркер призналась, что больше не общается с Крисом Нотом фотографии
Сара Джессика Паркер призналась, что больше не общается с Крисом Нотом фотографии
Сара Джессика Паркер призналась, что больше не общается с Крисом Нотом фотографии
Сара Джессика Паркер призналась, что больше не общается с Крисом Нотом фотографии
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