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Меган Фокс и Колсон Бейкер сделали татуировки в виде кукол вуду

20 мая
2022 год

Лайфстайл >>
20 мая 2022
Меган Фокс и её жених Колсон Бейкер сделали парные татуировки на безымянных пальцах: возлюбленные набили кукол вуду, у которых сердца проткнуты иголками. Как оказалось, такие же куклы стоят у возлюбленных дома. Об этом Колсон рассказал в своих социальных сетях.

Меган Фокс и Колсон Бейкер сделали татуировки в виде кукол вуду

Меган Фокс и Колсон Бейкер сделали татуировки в виде кукол вуду

Как говорят инсайдеры, в скором времени Меган и Колсон планируют сыграть свадьбу: «Они хотят экстравагантную свадьбу в мрачном стиле, ведь их обоих нельзя назвать блюстителями традиций. Меган подумывает остановиться на цветном свадебном платье. Возможно даже, оно будет чёрным». В январе этого года возлюбленные сообщили о помолвке: Колсон сделал предложение Меган у баньянового дерева, под которым они вначале отношений «просили чуда», а затем, в качестве ритуала, артисты выпили кровь друг друга.
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Меган Фокс и Колсон Бейкер сделали татуировки в виде кукол вуду фотографии
Меган Фокс и Колсон Бейкер сделали татуировки в виде кукол вуду фотографии
Меган Фокс и Колсон Бейкер сделали татуировки в виде кукол вуду фотографии
Меган Фокс и Колсон Бейкер сделали татуировки в виде кукол вуду фотографии
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