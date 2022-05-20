Меган Фокс и Колсон Бейкер сделали татуировки в виде кукол вуду

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Актриса пожелала Джонни справиться со всеми трудностями в этот непростой для него период

20 мая

Сара Джессика Паркер призналась, что больше не общается с Крисом Нотом

Актриса ни разу не говорила с коллегой после того, как его обвинили в насилии и домогательствах