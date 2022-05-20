Меган Фокс и Колсон Бейкер сделали татуировки в виде кукол вуду

Меган Фокс
и её жених Колсон Бейкер
сделали парные татуировки на безымянных пальцах: возлюбленные набили кукол вуду, у которых сердца проткнуты иголками. Как оказалось, такие же куклы стоят у возлюбленных дома. Об этом Колсон рассказал в своих социальных сетях.
Как говорят инсайдеры, в скором времени Меган и Колсон планируют сыграть свадьбу: «Они хотят экстравагантную свадьбу в мрачном стиле, ведь их обоих нельзя назвать блюстителями традиций. Меган подумывает остановиться на цветном свадебном платье. Возможно даже, оно будет чёрным»
. В январе этого года возлюбленные сообщили о помолвке
: Колсон сделал предложение Меган у баньянового дерева, под которым они вначале отношений «просили чуда»
, а затем, в качестве ритуала, артисты выпили кровь друг друга.
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