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Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй

20 мая
2022 год

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20 мая 2022
18 мая в рамках 75-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик», главные роли в котором исполнили Том Круз, Дженнифер Коннелли, Майлз Теллер и Глен Пауэлл. Кроме них на красную дорожку вышли Ева Лонгория, Эль Фаннинг, Принц Уильям и Кейт Миддлтон и другие.

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Айшвария Рай и Ева Лонгория

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Том Круз, Джозеф Косински и Джерри Брукхаймер

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Дженнифер Коннелли и Том Круз

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Эль Фаннинг

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Талия Сторм

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Сразу после премьеры гости отправились на вечеринку ювелирного бренда Chopard, где к ним присоединились Ксавье Долан, Уильям Абади, Конор Макгрегор и другие.

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Ксавье Долан

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Конор Макгрегор

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Адриана Лима

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Уильям Абади

Вчера в Каннах состоялась ещё одна голливудская премьера: Джеймс Грей представил картину «Время Армагеддона», главные роли в которой исполнили Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинс. Среди гостей показа были замечены Джулия Робертс, Ребекка Холл, Айшвария Рай и другие.

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Энн Хэтэуэй

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Каролина Шойфеле и Джулия Робертс

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Ребекка Холл

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Айшвария Рай

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Алессандра Амбросио

Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
фото: Роуз Бертрам
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Время АрмагеддонаТоп Ган: Мэверик

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Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй фотографии
Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй фотографии
Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй фотографии
Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй фотографии
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