Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй

18 мая в рамках 75-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик»
, главные роли в котором исполнили Том Круз
, Дженнифер Коннелли
, Майлз Теллер
и Глен Пауэлл
. Кроме них на красную дорожку вышли Ева Лонгория
, Эль Фаннинг
, Принц Уильям
и Кейт Миддлтон
и другие.
фото: Айшвария Рай и Ева Лонгория
фото: Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Том Круз, Джозеф Косински и Джерри Брукхаймер
фото: Дженнифер Коннелли и Том Круз
фото: Эль Фаннинг
фото: Талия Сторм
фото: Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Сразу после премьеры гости отправились на вечеринку ювелирного бренда Chopard, где к ним присоединились Ксавье Долан
, Уильям Абади
, Конор Макгрегор
и другие.
фото: Ксавье Долан
фото: Конор Макгрегор
фото: Адриана Лима
фото: Уильям Абади
Вчера в Каннах состоялась ещё одна голливудская премьера: Джеймс Грей
представил картину «Время Армагеддона»
, главные роли в которой исполнили Энн Хэтэуэй
и Энтони Хопкинс
. Среди гостей показа были замечены Джулия Робертс
, Ребекка Холл
, Айшвария Рай
и другие.
фото: Энн Хэтэуэй
фото: Каролина Шойфеле и Джулия Робертс
фото: Ребекка Холл
фото: Айшвария Рай
фото: Алессандра Амбросио фото: Роуз Бертрам
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