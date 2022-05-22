СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян

анонс

Премьеры фильмов Джорджа Миллера и Рубена Эстлунда

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни

Светская хроника за неделю

Блеск и нищета красных дорожек: Лариса Долина, Вера Кинчева и Меган Фокс

Режиссёр выступил на пресс-конференции в Каннах

Кирилл Серебренников призвал снять санкции с Романа Абрамовича

20 мая

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа Эллен Баркин выступила против него в суде

Она рассказала об агрессивном поведении и алкоголизме актёра