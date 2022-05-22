СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян

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После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный тщательно охранял свою личную жизнь от посягательств СМИ и отказывался каким бы то ни было образом комментировать слухи о романе с Мирославой Карпович. Позже в одном из интервью Павел признался, что познакомил Мирославу со своими детьми, и рассказал о том, какой она замечательный и чуткий человек. Но и только - никаких совместных фотографий и официальных заявлений о романе так и не последовало. Как не было и никаких заявлений о расставании, однако в феврале 2022 года Прилучный посвятил первый и единственный пост Карпович, который многие сочли «прощальным».
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