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СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян

22 мая
2022 год

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22 мая 2022

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный тщательно охранял свою личную жизнь от посягательств СМИ и отказывался каким бы то ни было образом комментировать слухи о романе с Мирославой Карпович. Позже в одном из интервью Павел признался, что познакомил Мирославу со своими детьми, и рассказал о том, какой она замечательный и чуткий человек. Но и только - никаких совместных фотографий и официальных заявлений о романе так и не последовало. Как не было и никаких заявлений о расставании, однако в феврале 2022 года Прилучный посвятил первый и единственный пост Карпович, который многие сочли «прощальным».

СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян
фото: Мирослава Карпович

Тем удивительнее на фоне такой секретности и шифровок выглядит серия снимков Павла в компании Зепюр Брутян, с которой актёр отправился в «заслуженный отпуск» несколько дней назад. «Несмотря на моё серьезное лицо, я очень счастлив», - подписал актёр одну из фотографий.

СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян
фото: Павел и Зепюр

СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян
фото: Павел и Зепюр

Такая беспрецедентная откровенность Прилучного объясняется, вероятно, тем, что актёр женился на своей коллеге по сериалу «В клетке». Телеграм-канал «НеМалахов »опубликовал фотографии документов из ЗАГСа, согласно которым Прилучный и Брутян зарегистрировали брак 12 мая. В этих же документах указано, что Зепюр взяла фамилию Прилучного. Актёры пока не прокомментировали эту информацию.

СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян
фото: Зепюр Брутян
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СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян фотографии
СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян фотографии
СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян фотографии
СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян фотографии
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