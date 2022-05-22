Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Плутовство»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни

22 мая
2022 год

Лайфстайл >>
22 мая 2022

Главной премьерой четвёртого дня Каннского кинофестиваля стал фильм Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон в роли старой девы, освободившей джинна в виде рельефного Идриса Эльбы. На премьере были замечены Кейси Аффлек с новой подругой Кейли Коуэн, Вики Крипс и Лия Кебеде.

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Тильда Суинтон

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Идрис Эльба с супругой

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Лия Кебеде

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Фрида Аасен

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Кейси Аффлек и Кэйли Коуэн

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Пак Су-джу

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Вики Крипс

21 мая в Большом Театре Люмьер состоялась премьера «Треугольника печали» - нового фильма лауреата Каннского фестиваля Рубена Эстлунда, чей фильм «Квадрат» получил Золотую пальмовую ветвь в 2017 году. Среди первых зрителей нового фильма Эстлунда - Карла Бруни и Шарлотта Лебон.

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Чарлби Дин Крик, Харрис Дикинсон, Рубен Эстлунд и Вуди Харрельсон

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Чарлби Дин Крик

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Карла Бруни

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Ларсен Томпсон

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Филиппин Леруа-Больё

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Ноэль Берри

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Шарлотта Лебон

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Мирея Ориоль

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Ноэль Берри

А 22 мая на премьере фильма Али Аббаси «Священный паук» появились редкие гости светских мероприятий - Алисия Викандер и Майкл Фассбендер.

Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни
фото: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Канны-2022: Джулия Робертс, Том Круз и Энн Хэтэуэй
Канны-2022: Светлана Устинова, Кирилл Серебренников и Владимир Мишуков
Канны-2022: Мерьем Узерли, Ева Лонгория и Джулианна Мур
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКаннский кинофестивальпремьерастиль
персоны
Али АббасиКэйси АффлекАлисия ВикандерХаррис ДикинсонЛия КебедеСандрин КиберленВики КрипсШарлотта ЛебонФилиппина ЛеруаДжордж Миллер (II)Тильда СуинтонМайкл ФассбендерСаммер ФениксВуди ХаррельсонИдрис ЭльбаРубен Эстлунд
фильмы
КвадратТреугольник печалиТри тысячи лет желаний

фотографии >>
Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни фотографии
Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни фотографии
Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни фотографии
Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Плутовство»

Скорбим

Валентина Дугина
22 мая ушла из жизни актриса Валентина Дугина.
Наталья Величко
21 мая ушла из жизни актриса Наталья Величко.

День рождения >>

Леван Абашидзе
Сергей Векслер
Сергей Иванов
Юлия Мельникова
Елизавета Олиферова
Николай Олялин
Пётр Соболевский
Анастасия Уколова
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Джиннифер Гудвин
Ги Маршан
Лоуренс Оливье
Барбара Паркинс
Гэри Суит
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Мой папа - вождь!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
Стриптизёрши
драма, комедия, криминальный фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен