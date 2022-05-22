Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни

Главной премьерой четвёртого дня Каннского кинофестиваля стал фильм Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний»
с Тильдой Суинтон
в роли старой девы, освободившей джинна в виде рельефного Идриса Эльбы
. На премьере были замечены Кейси Аффлек
с новой подругой Кейли Коуэн
, Вики Крипс
и Лия Кебеде
.
фото: Тильда Суинтон
фото: Идрис Эльба с супругой
фото: Лия Кебеде
фото: Фрида Аасен
фото: Кейси Аффлек и Кэйли Коуэн
фото: Пак Су-джу
фото: Вики Крипс
21 мая в Большом Театре Люмьер состоялась премьера «Треугольника печали»
- нового фильма лауреата Каннского фестиваля Рубена Эстлунда
, чей фильм «Квадрат»
получил Золотую пальмовую ветвь в 2017 году. Среди первых зрителей нового фильма Эстлунда - Карла Бруни
и Шарлотта Лебон
.
фото: Чарлби Дин Крик, Харрис Дикинсон, Рубен Эстлунд и Вуди Харрельсон
фото: Чарлби Дин Крик
фото: Карла Бруни
фото: Ларсен Томпсон
фото: Филиппин Леруа-Больё
фото: Ноэль Берри
фото: Шарлотта Лебон
фото: Мирея Ориоль
фото: Ноэль Берри
А 22 мая на премьере фильма Али Аббаси «Священный паук»
появились редкие гости светских мероприятий - Алисия Викандер
и Майкл Фассбендер
.
фото: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер
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