Канны-2022: Алисия Викандер, Тильда Суинтон и Карла Бруни

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Телеграм-канал «НеМалахов» опубликовал документы из ЗАГСа

СМИ: Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян

Светская хроника за неделю

Блеск и нищета красных дорожек: Лариса Долина, Вера Кинчева и Меган Фокс

Режиссёр выступил на пресс-конференции в Каннах

Кирилл Серебренников призвал снять санкции с Романа Абрамовича

20 мая

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа Эллен Баркин выступила против него в суде

Она рассказала об агрессивном поведении и алкоголизме актёра